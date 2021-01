Acalorado ambiente entre priistas de Ahome

Suspenso. El ambiente se sobrecalentó entre los priistas de Ahome tras que Álvaro Ruelas Echave y Bernardino Antelo Esper aseguraron que están listos para el registro en el proceso para la selección del candidato priista a la alcaldía, así como por el destape de Marco Antonio Osuna Moreno de parte del presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández. Los seguidores de uno y otro se alborotaron más. De seguro así van a estar hasta la semana que viene porque primero se va a procesar la designación del candidato a la gubernatura y luego viene lo de los diputados y alcaldías, por lo que todo puede ocurrir. Por lo pronto, si estos o alguien más, como la propia presidenta del PRI en el municipio, Dulce María Ruiz, y la exdiputada local Fernanda Rivera, se quiere registrar, hoy estarán listos los formatos en el Comité Municipal priista.



Jaloneo. Por su propio proyecto, el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, tiene dificultades de acuerdo en Ahome para las candidaturas. Una cosa, la de la candidatura común a la alcaldía para dársela al priismo, complica lo otro, la de la diputación federal y las dos locales que les tocan. Estrada quiere de candidato a la diputación federal a Jorge López Valencia, pero hay resistencia del exalcalde Zenén Xóchihua. Incluso, Ariel Aguilar, presidente del blanquiazul, tiene su corazoncito por aparecer en las boletas electorales de junio próximo.



La fachada. Con el pie izquierdo se estrenó Hernán Medina como nuevo gerente general de la Japama. Para querer aparecer como el guardián de la legalidad, Medina modificó el apoyo a los pensionados y jubilados en el pago del servicio bajo el argumento de que era ilegal. Es decir, que el apoyo en el consumo de 40 metros cúbicos al mes como se está estaba haciendo no está contemplado en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, ya que están contemplados 50 metros cúbicos pero bimestral. Por lo tanto, modificó de 40 a 25 metros cúbicos mensuales. En realidad, se ajustan a la ley cuando les conviene, cuando se trata de obtener más dinero, aunque sangren la economía de los más necesitados. Dicen que el chiste es que Medina y sus principales colaboradores, allegados al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, se den vida de reyes. Esa medida se había tomado por sentido social, pero ya se ve que eso no le interesa a Medina con el cuento de la legalidad. Y luego no les gusta que los señalen de insensibles.



Encarnizada. El golpeteo se avivó entre el grupo de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, que apoya al secretario Leonel Vea, y el de la directora de la Escuela Normal Experimental, Maribel Vega Quintero. Los que siguen a esta última hablan muy mal de Vea que incluso ya hizo pública su intención de registrarse por la candidatura priista a la alcaldía. Pero la gente de la alcaldesa y Vea le sacan sus trapitos al sol a Vega Quintero, quien también ha hecho sus jugadas. Es una lucha encarnizada. En ese sentido, algunos observan que un tercero, como José Luis Lachica, pudiera ser la alternativa como una decisión que causaría menos daño en el interior del tricolor. Incluso, ahora le encuentran sentido cuando la alcaldesa lo mencionó como uno de los que tienen posibilidades.



Los pagos. La empresa Almer empezó anoche a entregar los primeros cheques a los productores de trigo del Valle del Carrizo que la empresa Multigranos no hizo en más de año y medio. Para el día se hoy se agilizará el pago a los demás productores de esa región y de los de maíz del Valle del Fuerte. Aristeo Verdugo y Juan Díaz, líderes cenecistas, ya respiraron. Su estrategia les resultó para reivindicar su liderazgo, pero si Almer les hubiera salido con su “domingo siete”, otra cosa fuera.