¿Acaso soy gnóstico?

Hay un peligro en el camino a la santidad, nos advierte el papa Francisco, y consiste en pensar que porque tenemos ciertos conocimientos, ya somos perfectos, santos, y mejores que los ignorantes. Esta ideología es el “gnosticismo”. Pero gracias a Dios, dice el Papa, en la Iglesia está muy claro que lo que mide la santidad de las personas es su caridad, y no los conocimientos acumulados (Cfr. Alegraos y regocijaos, n. 37).En un grupo de niñas, había una llamada Nicolasa, que era muy inteligente, pero le faltaba humildad. Siempre presumía de su saber. En una clase, la profesora enseñó varias virtudes y preguntó: “¿Quién es la más obediente?”. Entonces Nicolasa se apresuró a responder: “Yo, maestra”. La profesora preguntó: “¿Y quién es la más estudiosa?” Una vez más Nicolasa respondía: “Yo también”. “Y ¿la más caritativa y piadosa?” Las niñas guardaron silencio, pero Nicolasa respondió: “¡Yo más que ninguna!” Las niñas la veían sorprendidas y enfadadas. Por último la maestra preguntó: “¿Y quién es la niña más tonta?” Entonces todas las otras niñas al unísono respondieron: “¡Nicolasa!” La perfección ha de ser integral, debe abarcar los diversos aspectos de la persona. No basta con perfeccionar la inteligencia, es necesaria la virtud, en especial, la caridad.San Josemaría nos recuerda: “No es suficiente que seas sabio, además de buen cristiano. Si no corriges las maneras bruscas de tu carácter, si hace incompatibles tu celo y tu ciencia con la buena educación, no entiendo que puedas ser santo. Y, si eres sabio, aunque lo seas, deberías estar amarrado a un pesebre, como un mulo.” (Camino, n. 350).