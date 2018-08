Accidente aéreo, incertidumbre y medios de comunicación

En plena era de la información, es imperdonable que Aeroméxico haya tardado horas para proporcionar datos fehacientes sobre el percance de uno de sus aviones en Durango, con 101 personas a bordo (97 pasajeros y cuatro tripulantes), que por fortuna no cobró víctimas mortales.



Fue hasta las 17:33 (hora del centro del país) cuando la compañía aérea publicó en internet un escueto boletín donde lo único rescatable fue la información anterior. No especificó la condición de los pasajeros heridos, mucho menos si se trató de un desplome o de un aterrizaje forzoso. Se limitó a frases fuera de lugar en su caso, como «Las familias de todos los afectados están en nuestros pensamientos y en nuestros corazones».



En similares términos, el tuit del presidente Enrique Peña Nieto: «Hago votos para que la tripulación y la totalidad de pasajeros se encuentren bien». Ni el gobernador José Rosas Aispuro, ni el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, proporcionaban información puntual al cierre de esta columna, salvo el hecho (lo más relevante, eso sí) de que todos los ocupantes del avión estaban con vida.



Las autoridades, al igual que Aeroméxico, prefirieron dejar el campo libre a las conjeturas (la especulación es el deporte nacional en tiempos de las redes sociales), frente a la imagen de la aeronave cubierta de humo.



No se trataba de que proporcionaran información pormenorizada de los peritajes de Aeronáutica Civil, que obviamente llevan tiempo, sino de lo más valioso, que es el estado de los pasajeros; se hablaba de 49 heridos y, salvo 10, que resultaron totalmente ilesos, el resto de las personas solo sufrieron lesiones menores. Eso se decía.



En medio del ulular de las sirenas, eran los propios pasajeros y los habitantes de la ciudad de Durango quienes proporcionaban datos. Todos coincidían en que el avión despegó en medio de una tormenta.



Queda como el gran enigma a resolver por qué se autorizó el vuelo en tales condiciones climatológicas. La lentitud en el flujo de la información oficial (encima de todo, lacónica) alimentan la suspicacia de que algo querían ocultar.



PRIMERÍSIMO NIVEL. Inobjetable, como pocos nombramientos pueden serlo, resulta el de Guadalupe Robles Hernández como coordinador de asesores del Gobierno del Estado.

La incorporación fortalece a su gobierno, dijo bien el gobernador Quirino Ordaz al tomarle la protesta de ley al doctor en Derecho y politólogo, poseedor de una brillante trayectoria profesional y académica, amén de una vida intachable en el servicio público.

Quien anteriormente ocupaba el cargo, Homobono Rosas Corrales, continuará dentro de la administración estatal en otro cargo, anunció Ordaz; no lo precisó, pero se dice que va a una subsecretaría.



LA RUTA DEL DESARROLLO. El atardecer culichi del lunes brindó un marco espléndido para la inauguración del segundo tramo del bulevar Culiacán-Imala, que así llega hasta la Ciudad Educadora Sustentable y del Saber.



El gobernador Quirino Ordaz y el presidente municipal de Culiacán, Tony Castañeda, acompañados de sus señoras esposas, Rosy Fuentes y Mayvelline Urrea, respectivamente, estuvieron a cargo del corte de listón. Invitados especiales en la ceremonia fueron los empresarios Juan Manuel Ley Bastidas y Sergio Esquer Peiro.



Sin duda, una obra que contribuye a mejorar de modo sustancial la calidad de vida de los culiacanenses.



DEBILIDAD MEDIÁTICA. La vulnerabilidad de un medio de comunicación puede medirse de diversos modos; uno de ellos, determinante, es que cambie de director en función del gobernante en turno. Ayer sucedió en Milenio, con la salida de la dirección de Carlos Marín, uno de los antiamloístas más encarnizados del país. No debiera ocurrir esto en la actualidad, pero así es, en ciertos medios. Así sigue siendo, como una fatalidad, en el siglo 21.