Uno de los aprendizajes más significativos para cualquiera es aceptar cambiar. Romper con la inercia de lo ya conocido, lo seguro o lo establecido duele y mucho, sobre todo cuando se afectan intereses personales de orden afectivo.Curiosamente lo sabemos y lo afirmamos, pero si no se practica, lo olvidamos tan rápidamente que de nueva cuenta regresamos al punto de partida. Solo se cambia cambiando es una frase de Perogrullo pero es una verdad contundente.Muchos niños lo viven al ingresar a primaria; otros al llegar a la adolescencia y muchos más al borde de la muerte, pero todos de una forma u otra vivimos con diferente intensidad los efectos de un proceso propio de la vida: el cambio, la transformación, la revolución. Nunca somos los mismos aunque pretendamos que así sea.Segundo a segundo la vida sucede sin pedirnos consentimiento y cuando menos lo imaginamos esta nos sorprende para recordarnos que aquello que creíamos ser ya no es; por eso es tan difícil aprender este sencillo axioma de Parménides, lo que es… es. Estamos en la segunda década del siglo 21 y los fantasmas del ayer nos invitan a resolver problemas con las mismas fórmulas del siglo pasado porque nos resistimos a comprender que este tiempo demanda soluciones de este momento.Siempre ha sido así, el problema es que no se mira de esa manera. Nos aferramos a cambiar de televisor pero no de programación; el cambio de paradigmas es costoso pero no hacerlo es mucho más.