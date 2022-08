Acciones que no son un abrazo

Días lluviosos. Que te preparen tu comida favorita, el olor a café en las mañanas. ¿Quieres el último pedazo? Que te presten un suéter cuando tienes frío. Alguien viendo tu película favorita solo porque a ti te gusta. Disfruto de tu compañía. Un beso en la mejilla. ¿Cuándo nos veremos de nuevo? ¿Hablamos por teléfono? Quiero escucharte.

Un libro como regalo, escuchar tu grupo favorito en vivo. Viajes en carretera. Que te tomen de la mano. Admirar las nubes desde un avión. ¿Necesitas que me quede un momento más? Un real: ¿cómo te sientes? Brisa del mar en tu rostro, atardeceres, amaneceres.

Notar la primera estrella en el cielo. Versos, poemas, relatos. Canciones cursis, una película cliché de amor. ¿Necesitas una manta? Te compré tu chocolate favorito. Una palmada en la espalda de tu padre. Amistad infinita, sonrisas con fuegos artificiales. Cartas a mano, correos románticos. Olor a tierra mojada. Cumplir una meta. El sonido de las olas. Andar en bicicleta, la comida de la abuela.

Libros antiguos, la sonrisa de un bebe. Arrebol. Miradas coquetas. Apoyo, admiración, plenitud. Correr mientras el cielo llora. Reencuentros, perdonar. Sentir que la tierra deja de girar cuando te ves en los ojos de tu persona amada. La tregua, de Mario Benedetti.

Ella me daba la mano y no hacía falta más. Me alcanzaba para sentir que era bien acogido. Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor.

