Aceleran precampañas

El momento cumbre del alcalde Álvaro Ruelas puede ser su informe de gobierno que se efectuará el 9 de diciembre, por el momento y desde la Ciudad de México difunde sus logros a través de las redes sociales, pero no es el único aspirante a la alcaldía que acelera sus actividades de proselitismo: también Melchor Angulo recorrió antier sorpresivamente el centro de la ciudad en busca de adhesiones.

Bernardino Antelo no ha parado su labor de “gestión social”, en ocasiones con su presencia física y en otras con el trabajo de campo que realiza Ernesto García, que el fin de semana se reportó en la primaria Club Activo 20-30, donando balones de futbol a los estudiantes. Aclaran que van con Berna.

Álvaro aprovechó el viaje a la Ciudad de México para quedarse al registro del precandidato presidencial José Antonio Meade, mientras que Bernardino Antelo no necesita de pretextos, porque allá esta la sede legislativa, mientras que Melchor será hoy el orador invitado de los dirigentes empresariales de la localidad aglutinados en la intercamaral. Les explicará su trabajo al frente del Conalep e intentará atraerlos a su causa.

Los tres aspirantes saben que el gobernador Quirino Ordaz y Pepe Meade son los que darán el visto bueno para las candidaturas, pero por todos los medios buscan llegar bien posicionados a la hora de la toma de decisiones con la certeza que nadie quedará descobijado porque también pueden participar en los premios de consolación en el reparto de las diputaciones federales y locales.



Popurrí. Con las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral para organizar y administrar también las elecciones locales, las estructuras de los distritos electorales estatales y el mismo consejo municipal salen sobrando, se convierten en mera pantalla, porque en su afán de acaparar las elecciones en todo el territorio del país el INE se está apoderando de un bocado con el que se puede atragantar.

En Ahome hasta el momento hay poco más de 315 mil electores registrados en el padrón electoral, y el personal del instituto está convocando a las personas que quieran trabajar como capacitadoras y supervisoras de los funcionarios de casillas.



FUERZA TRÉBOL. Para que vean que aún esta vigente y tiene fuerza el grupo de El Trébol de cuatro hojas, Gerardo Vargas se reportó el sábado desde Mazatlán, donde participó en el Maratón del Pacífico, arropado por un nutrido grupo de simpatizantes que portaban camisetas con su nombre.



VOTOS comprometidos. Carlos Díaz de León aclara que no ha cambiado de bando, que por cuestiones de trabajo tuvo que salir a Chiapas, pero que sus convicciones son muy claras, que votará por Maquío Clouthier para senador y por José Antonio Meade para presidente, porque lo considera el único candidato ciudadano, por no pertenecer a ningún partido político, además de capaz y honesto.



“PEPE”. Combatir la corrupción, y transformar, sin destruir a México, propone “Pepe” Meade, al registrarse como precandidato presidencial del PRI la nomenclatura priista lo arropa a pesar de no pertenecer al partido.