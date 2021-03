Aceleran vacunación anticovid

Desde la base aérea militar ubicada en las instalaciones del aeropuerto de Culiacán se reportó el delegado federal Jaime Montes Salas, quien se encontraba recibiendo un nuevo cargamento de poco más de 40 mil dosis de vacunas anticovid que se empezarán a aplicar desde hoy a adultos de 70 años en adelante de Los Mochis y Guasave; asimismo, de 60 años en el sector rural.

Son 20 mil 400 vacunas Sinovac y 19 mil 890 Pfizer que se aplicarán a partir de las 10:00 horas en los centros de vacunación que se instalarán en Ciudad Universitaria, Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez, salón de asambleas del ejido Morelos y el Polideportivo Centenario. En los ejidos, a los adultos mayores de 60 años los vacunarán en La Arrocera, 9 de Diciembre, Primero de Mayo y ejido Mochis. Con el valioso apoyo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, y de los jóvenes voluntarios estudiantes de Medicina, se acelerará la vacunación para combatir la pandemia.

Hasta ayer por la tarde ya se había vacunado en su totalidad a los adultos mayores de 13 municipios de Sinaloa, hoy se vacunará en el sector rural de Guasave y la próxima semana llegarán más vacunas para empezar en Culiacán y Mazatlán. Se ha vacunado a 108 mil 477 adultos y a 45 mil 100 médicos y trabajadores del sector salud.

El apoyo de las fuerzas armadas es fundamental, así está establecido, pero además garantiza que no se desvíen o alteren los cargamentos de vacunas y en algunas ocasiones en los centros de vacunación sobra cerca del 2 por ciento de vacunas de personas que ya fallecieron, emigraron o no se quieren vacunar y para que no se echen a perder se aplica a gente de la ciudad o se entrega al sector salud para que vacunen a más médicos.

Montes reporta que hasta el momento no ha habido incidentes mayores en el programa de vacunación, que nadie ha sufrido reacciones graves, que tengan confianza y que es posible que de aquí en adelante fluya la llegada de más vacunas. Que los que faltan no se desesperen.

Popurrí. Los acontecimientos nacionales se dan en forma vertiginosa. Lo que atrae los reflectores por el momento es la suspensión que ordena el INE de los registros de los candidatos a gobernadores de Morena Félix Salgado de Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, junto con decenas de aspirantes a alcaldes y a diputados, lo que provoca una tormenta política con impugnaciones ante del Tribunal Federal Electoral y discusiones en las cámaras de diputados y senadores.

También ayer, Manuel Bartlet y especialistas de la Comisión Federal de Electricidad explicaron que los subsidios a empresas eléctricas privadas y a grandes cadenas comerciales ascienden a 400 mil millones de pesos al año, con lo que podrían pagar hasta 10 veces las vacunas contra el covid.

RSP. Rosy Ceballos, la dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas, vino ayer al registro del candidato a diputado federal por el Distrito 02, Miguel Ángel Orduño, en una ceremonia con sana distancia y en la que el aspirante le toma la palabra el presidente AMLO, apoya el acuerdo por la democracia y dice que sería lamentable que funcionarios públicos utilizaran recursos para apoyar a candidatos.