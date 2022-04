Aceptar que de la vida nada te podrás llevar

audima

Es una realidad, la vida te ofrece todo, mas cuando mueres, solo el recuerdo queda.

Hoy daremos un vuelco a este espacio y les ofrecemos un poema que encaja para todos, es de la autoría de una pensadora alemana. Y tuve que aceptar que: No sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, y que no comprendo la eternidad, que mi cuerpo no sería inmortal, que él envejecería y un día se acabaría.

Que estamos hechos de: Recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles.

Tuve que aceptar que: Vine al mundo para hacer algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos, antes de partir, que mis padres no durarían siempre, y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y lo seguirían sin mí.

Y tuve que aceptar que: Ellos no eran míos como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo, que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces, como fugaz era mi propia existencia en la tierra.

Que barrer mi acera todos los días, no me daba garantía de que era propiedad mía, y que barrerla con tanta constancia, solo era una fútil ilusión de poseerla, que lo que llamaba mi casa, era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia.

Deseché mi orgullo y mi prepotencia y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos, y tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer que todos es transitorio y funciona mientras estemos aquí en la tierra… la verdad pura y cruel… ¡Qué golpe tan duro!