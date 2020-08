Acribillan al poderoso líder obrero José Alonso

HISTORIA EN EL DEBATE

28 de agosto de 1970

Pasan revisión a agentes de Tránsito. “La función del agente de Tránsito no es la de apostarse en los cruceros de mayor circulación y estar al pendiente de que se cometa una infracción a la vista, sino la de actuar con base en un criterio justo y preventivo”, manifestó el ingeniero José Antonio Díaz Malacón, titular de la dirección de Tránsito del Estado. Adelantó que a partir del día en que la nueva Ley de Tránsito entre en vigor, los agentes tendrán que actuar con criterio justo en la prevención de accidentes o delitos que pudieran cometerse.

Feroz disputa por pasaje. Las pugnas entre los camioneros de las líneas que prestan servicio en la ruta Los Mochis-San Blas han degenerado en una feroz disputa por el pasaje, llegando hasta poner en peligro la vida de los usuarios con tal de ganar más dinero que el competidor. Son frecuentes los conatos de incidentes provocados por los propios camioneros, que en actitud criminal y con el afán de levantar más pasaje y llegar primero al lugar de destino, “cierran” el pa-so, obligando a las unidades a salirse de la carretera.

Acribillan a poderoso líder obrero. Argentina. El líder obrero más poderoso del país, José Alonso, fue muerto a balazos en una calle de Buenos Aires. La muerte de Alonso, de 57 años, secretario general del Sindica-to de Trabajadores de la Industria del Vestido, sucede a la del expresidente Pedro Arámburu, secuestrado el 20 de mayo y cuyos restos fueron descubiertos el 16 de julio pasado. La policía desató gigantesca batida para dar con los asesinos, bloqueando todas las vías para que nadie entre ni salga de Buenos Aires.

Comunión de Matías Navarro. En la parroquia del Sagrado Corazón se celebró la ceremonia religiosa durante la cual recibió por vez primera la comunión el niño Matías Alfredo Navarro Yamuni, hijo de los señores Matías Alfredo Navarro Fernández y su esposa, Guadalupe Yamuni de Navarro. En calidad de padrino acompañó a Matías el señor Roberto Yamuni, quien lo orientó en sus oraciones. Al concluir se ofreció espléndida recepción que tuvo lugar en la residencia de la familia Navarro Yamuni.

28 de agosto de 1995

Inicia temporada de pesca. Más de 2,500 pescadores salieron hoy de Topolobampo a la captura de camarón, con lo que se inicia una de las temporadas de más optimismo porque se esperan capturar 2,400 toneladas del crustáceo en la zona norte. En Agia-bampo, Sonora, desde ayer se lanzaron al mar, pues la veda terminó 24 horas antes que aquí. Sin embargo, en algunos campos pesqueros, como El Colorado, hubo escarceos de captura, ya que los cooperativistas se negaban a respetar los acuerdos previos. La acción fue desestimulada por la Armada de México.

Intereses políticos detrás de El Barzón. México, D.F. El presidente nacional de Canacintra, Víctor Manuel Terrones, afirmó que existen intereses políticos detrás del movimiento El Barzón, el cual rechazó el nuevo programa de reestructuración de carteras vencidas. Dijo que es problema de ellos el rechazar esta oportunidad para poder cubrir con sus obligaciones de adeudos de una manera menos problemática a la que se tenía antes. “Existen intereses de otras características que buscan la desestabilización”, finalizó.

Silvio Rodríguez pide a Clinton no tocar el saxofón. Chile. El afamado trovador cubano confesó que lo único que le pediría al presidente estadounidense Bill Clinton es “que no toque el saxofón, pues lo toca muy mal”. Rodríguez agregó que continúa siendo fiel a la revolución cubana, “justamente por las penurias” que esta enfrenta. El cantautor está seguro que las dificultades de su país se solucionarán trabajando y resistiendo. Añadió que “aunque haya un cambio de gobierno, los problemas no se van a arreglar”.