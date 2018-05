Activan la estructura priista de Sinaloa

Manlio Fabio Beltrones, coordinador regional de campaña de Pepe Meade y Rubén Moreira, secretario de organización del CEN del PRI, llegaron a Culiacán para encender la maquinaria del tricolor.



En reuniones con extremo hermetismo activaron la estructura priista de todo el estado, desde jefes de seccionales, colonias, cuadras y hasta de acera. Beltrones afirmó que hoy, más que nunca, necesitan llegar hasta el último rincón de Sinaloa.



“Necesitamos hacer llegar todo este afecto y toda nuestra lealtad hasta el último rincón de Sinaloa”, declaró durante una de las reuniones a puerta cerrada con militantes priistas.



Las medidas de seguridad fueron tan extremas que hasta el acceso de teléfonos celulares fue restringido. En el CEN del PRI esta práctica es muy común, en el famoso búnker en las reuniones top secret hasta sellan las puertas.



La medida de quitar los celulares es para evitar filtraciones de audios o videos, ya que manejan estrategias de campaña para el día de la elección. Seguramente se dieron instrucciones directas y tareas específicas para operar en la votación.



Hay priistas especialistas en la operación del día “D”, uno de ellos es Manlio Fabio Beltrones y ayer estuvo con la estructura del PRI a puerta cerrada. También hubo motivación para los priistas locales, que la elección no esta definida y que hay tiempo para ganar.



Recodemos que el pasado sábado el candidato a la Presidencia José Antonio Meade relanzó su campaña, además de la llegada de René Juárez a la dirigencia nacional del PRI.



Está más que claro que los “pesos pesados” están recorriendo los estados para activar la estructura priista, pero seguramente esto apenas es una parte de la estrategia, deben tener guardado un as bajo la manga para llegarle a la ciudadanía, es muy posible que vayan por los indecisos porque el voto duro tricolor no alcanza.



Mucho mensaje deja esta gira por Culiacán de Beltrones y Moreira, las medidas extremas para una situación extrema. Muy pendientes porque esto apenas inicia.



Elecciones. Por cierto, el próximo lunes inician las campañas por las presidencias municipales y diputaciones locales. El PRI le apuesta a levantar en municipios claves como Culiacán, Mazatlán y Ahome, en donde tienen proyectado triunfos completos. Veremos, dijo el ciego.

Otro dato adicional es que la pelea en las locales sería entre el PRI-Verde-Panal y el Frente, mientras que en las federales ocurre lo contrario el tricolor, pelea contra los candidatos de Morena.



Respaldo. Quien recibió tremendo respaldo fue el presidente del PRI en Sinaloa, Carlos Gandarilla, a quien Manlio Fabio Beltrones lo calificó como excelente, que está haciendo un gran trabajo y con quien tiene asegurado el triunfo el próximo primero de julio. Tal vez la nueva dirigencia es más cercana a la línea de Gandarilla, porque se ha empezado a ver la diferencia.



Labor. Una gran aceptación ha logrado la candidata a diputada federal por el Distrito 3, Mayra Peñuelas Acuña, han sido muy popular sus careadas de voleibol en las comunidades. Dicho distrito electoral es sumamente complicado, así que no será tarea fácil recorrerlo.



Sinaloa. Es una verdadera lástima que el INE Sinaloa haya fallado en la promoción y difusión del debate de candidatos al Senado. La transmisión fue muy reducida para redes sociales. Se perdió una gran oportunidad para que los sinaloenses conocieran las propuestas de los candidatos. Ni modo, será para la próxima.



Memoria política. “La única ley es la que conduce a la libertad, no hay otra”, Richard Bach.