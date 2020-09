Actuar para evitar el repunte de covid

El secretario de Salud, Efrén Encinas, aseguró que hay menos casos de coronavirus en Sinaloa, pero que eso no es motivo para bajar la guardia.

No puede ser de otro modo lo que debe de expresar el funcionario estatal en su visita que hizo ayer a la ciudad para estar en un acto de apoyo al personal del sector.

Tomando de base el registro oficial de las instituciones de salud, sí hay menos incidencia de pacientes de covid-19 en la entidad.

Sin embargo, eso no quiere decir que el problema esté resuelto. En los hechos hay muchos más casos que ninguna de las instituciones del sector salud registra. Se trata de los que se atienden con médicos particulares y el tratamiento lo llevan en sus casas. De estos hay un número importante que no se agravan, por lo que no recurren a hospitalización y quedan fuera de las estadísticas.

Por lo tanto, no se sabe con exactidud el número de pacientes contagiados que en realidad ha tenido Sinaloa. En la cifra de los más de 3 mil muertos no hay duda. En esos rondan.

Nadie debe de depositar en saco roto la recomendación de no bajar la guardia porque el virus es muy engañoso y no se descarta un repunte cuando menos se espera.