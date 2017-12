Actuar para no comprometer el futuro

El sistema de pensiones se está convirtiendo en un serio problema para el Ayuntamiento de Culiacán y crece como bola de nieve, al grado de comprometer el futuro de las finanzas de la comuna.

La voz de alerta viene de adentro mismo, de miembros del actual cuerpo de regidores de la comuna, que ven cómo crece el número de pensionados y engulle una mayor parte del presupuesto de egresos destinado para la nómina, sobre todo porque cada nueva jubilación que se aprueba se lleva no solo una mensualidad más que decorosa, sino además el bono por la prima de antigüedad, que también representa una buena cantidad.

De hace tiempo, entes como el Issste e IMSS o instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa han visto comprometidos sus presupuestos de egresos debido al dinámico crecimiento de sus jubilados y pensionados, experiencias que deben observar y estudiar quienes dirigen la administración municipal, para buscar un nuevo modelo que permita que en el futuro la mayor parte del mencionado presupuesto no se vaya al rubro de nómina y que actualmente es del 52 por ciento, cuando en unas finanzas sanas no debería alcanzar el 50 por ciento.