Acuerdo. Después de un par de días en paro de labores, los trabajadores de la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado regresaron a las actividades normales, luego de que llegaron a un acuerdo para que les paguen las participaciones a las que tienen derecho por ley. Desde el pasado mes de julio se publicó en el Periódico Oficial del Estado este beneficio para el personal de esta dependencia, y tras las protestas les informaron que en los próximos días recibirán este pago, por lo que levantaron el paro de labores, que amenazaban con extenderlo en toda la entidad, pero estarán en espera de que les cumplan con el compromiso.

Protestas. Y mientras los problemas laborales se resolvieron en el Registro Público de la Propiedad, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura hay mucha molestia de los trabajadores porque no les han pagado una protestación que se llama prótesis dental. Debido a esto, planean hacer una manifestación afuera del despacho del secretario Juan Alfonso Mejía López, porque desde el mes de febrero se hizo el trámite, y desde entonces se ha “jineteado” ese recurso, que es un derecho que tienen los empleados administrativos de Sepyc, para lo cual necesitan una constancia médica que certifique que se requiere un aparato ortopédico o prótesis dental. De acuerdo con los trabajadores, este es un recurso que les quitaron, y nadie en Sepyc les ha aclarado nada.

Rendición de cuentas. Por ley, el fiscal general del estado deberá presentar al Congreso local un informe anual de actividades, aunque el primero será hasta marzo del 2020, porque así quedó establecido en el artículo transitorio del dictamen que fue aprobado ayer por unanimidad, que reforma la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. Esto dará mayor transparencia y obligará al organismo autónomo a rendir cuentas del trabajo que hace en la investigación y la procuración de justicia, que ha sido muy criticada por la falta de resultados y los niveles de impunidad que hay en la entidad.

Regaño. En varias sesiones ordinarias, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla, ha regañado a los legisladores porque no ponen atención a los oradores, y ayer volvió a hacerlo, y los evidenció, pues mientras sus compañeros están en tribuna, hay quienes platican, otros se salen del salón de sesiones y hasta dedican mucho tiempo a textear en el celular. Les recordó que si ellos mismos no ponen el ejemplo de orden, es difícil pedirle al público asistente que ponga orden y respete el desarrollo de la sesión. Parece que hay muchos legisladores a quienes no les interesa lo que ocurre en las sesiones.

Alcalde. Durante la sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado, la actuación del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue motivo de discusión en tribuna, luego de que el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Jorge Iván Villalobos Seáñez, criticó al presidente municipal y a su Administración porque la austeridad no cuadra con ellos, porque ha elevado el gasto en nómina, y en su Primer Informe de Gobierno no aborda temas prioritarios, como las inundaciones y la inseguridad. Además, recordó que, el pasado 31 de mayo, Estrada Ferreiro declaró que licitaría un proyecto de luminarias, que oscilaba en 2 mil 157 pesos por lámpara; pero el 9 de noviembre dejó en claro que estas no deberían rebasar los 3 mil 500 pesos por equipo, de lo contrario sería un fraude; y de acuerdo al Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Culiacán, se otorgó un falló para adquirir 20 mil luminarias, y cada una tendrá un costo de 4 mil 963; por lo que para Villalobos Seáñez están frente a un fraude, según las propias palabras del alcalde Jesús Estrada.