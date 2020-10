HISTORIA EN EL DEBATE

14 de octubre de 1970

Regularizarán la circulación. Con el objeto de regularizar la circulación en la ciudad e instalar semáforos y señalamientos en los puntos más convenientes, las autoridades de Tránsito realizarán un estudio integral del tráfico citadino. El señalamiento en la zona recién pavimentada será instalado una vez que se conozca las conclusiones del estudio y que las autoridades municipales declaren terminadas las obras de urbanización. La finalidad que se persigue son dar mayor fluidez al tráfico y evitar en lo posible los accidentes, mediante la instalación adecuada de señales.

Boy Scouts resguardarán el 13 de Septiembre. La organización juvenil prestará servicio de vigilancia en el parque “13 de Septiembre” todos los domingos, a fin de resguardar el orden. Los grupos de Scouts harán recorridos constantes para evitar que los asistentes a ese lugar causen destrozos, tanto en los jardines como en los juegos mecánicos que están a disposición de los niños. Especial atención se tendrá a los grupos de “rebecos” que traten de colarse a ese lugar para causar desmanes.

Acuerdo entre Francia y la Unión Soviética. Moscú. Ambos países suscribieron un acuerdo mediante el cual los dos gobiernos se comprometen a consultarse mutua e inmediatamente en casos de tensión internacional o amenaza a la paz mundial. El acuerdo fue firmado por los presidentes Nikolai Podgorny y George Pompidou, comprendiendo varios puntos fundamentales, como la celebración de una conferencia de seguridad europea que fomentará la paz en Europa y fortalecerá los acuerdos comerciales.

Los mandatarios expresaron la esperanza de que se reanuden las conversaciones de paz para el Medio Oriente, bajo el auspicio de la ONU, agregando que existe una estrecha identidad de criterios entre París y Washington respecto a la guerra de Indochina.

Despedida para Coco Cantú. Por su próximo enlace, la guapa señorita Coco Cantú fue festejada por un grupo de amigas que le ofrecieron una despedida de soltera. El ágape fue organizado por la Paty Ibarra, Judy Mezta y Lupita Cantú. Hubo regalos, bromas, felicitaciones y comentarios generales relacionados con el matrimonio para futura ama de casa, a quien le desearon toda clase de parabienes. Las anfitrionas ofrecieron bocadillos y una deliciosa merienda acompañada de bebidas refrescantes.

14 de octubre de 1995

Prevalece la impunidad en Sinaloa. Si no hay una acción coordinada entre la sociedad y autoridades correspondientes, difícilmente podrá prosperar cualquier programa en contra del a violencia, sobre todo en estas condiciones de crisis lacerante, advirtió Pedro Murguía. El presidente del Centro Empresarial dijo que la experiencia ha demostrado que sin la participación ciudadana para reportar cualquier intento de delito, su investigación no prospera. Alertó que esta situación, favorable para el delincuente, da pauta a estos para reincidir, pues no son castigados.

Renunció Camacho al PRI. México, D.F. En lo que constituye un estremecimiento del sistema político mexicano, el exregente de la Ciudad de México y exprecandidato presidencial Manuel Camacho Solís renunció al PRI. El reconocido como político concertador, dijo que se dedicará a relacionarse con las fuerzas políticas que luchan por la democracia, la justicia y el desarrollo del país. Su renuncia se debe más que nada al alud de ataques de que fue objeto a raíz de las demandas que hizo para democratizar el PRI.

Siguen combates pese a tregua. Sarajevo. Los rebeldes serbios amenazaron con abandonar las negociaciones de paz y exigieron bombardeos aéreos para frenar una ofensiva de tropas del gobierno y de croatas al noroeste de Bosnia. Aunque la tregua arreglada por Estados Unidos parecía ser acatada en gran parte de Bosnia, los combates prosiguen en el noroeste, una región donde se han registrado las expulsiones más brutales y los combates más sangrientos en los tres años y medio de guerra civil.