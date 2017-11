Acuerdos, presupuesto y tenencia

ELIMINACION DE TENENCIA. Atrás de la propuesta del gobernador para eliminar el impuesto de la tenencia de vehículos en Sinaloa, a partir del 2018, está el rompimiento de acuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias, particularmente del PRI y el PAS, ya que éste último venía apoyando todas las iniciativas del gobernador, e incluso el año pasado, a la hora de aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2017, los diputados del PAS, junto a los del PRI, votaron a favor del cobro del impuesto a la tenencia, a pesar del rechazo popular que generó en la sociedad dicha iniciativa.

El gobernador hace unas semanas anunció que la tenencia seguiría cobrándose, no obstante, ayer rectificó, y señaló que: “para generar competitividad en las empresas y apoyar a la economía familiar”, se decidió no incluir el pago de tenencia vehicular en la ley de ingresos y presupuesto de egresos de 2018.



Pareciera que el mandatario escuchó las voces que desde la sociedad se quejaban por el cobro de dicha contribución, ya que en varias entidades, como Jalisco y Durango, ya no se cobra tenencia; sin embargo, las razones de la eliminación de esa contribución, son más de índole político que de movimiento social.

Al no haberse concretado aún los acuerdos para la alianza electoral del PRI y del PAS rumbo a la elección del 2018, y frente a la pretensión del PAS de que Héctor Melesio Cuén encabece la formula al Senado por el PRI, el PAS ha venido presionando al gobierno de Quirino Ordaz, advirtiéndole que de no haber alianza, dejarán de apoyar en el Congreso sus iniciativas.



El PRI ocupa de los votos del PAS, ya que por si sólo no tiene la mayoría calificada, que se ocupa para sacar adelante ciertas reformas; además el PAN, Morena y el PRD desde hace unos meses hacen bloque en contra de las iniciativas del PRI y del gobernador, por ello se veía imposible que pudieran sacar adelante el cobro al impuesto vehicular.

Frente a ello, Quirino Ordaz se adelantó, y antes de tener el rechazo en el Congreso a sus propuestas de ley de ingresos, mejor rectificó su pretensión de seguir cobrando esa contribución.

Bien por la sociedad, que desde hace tiempo ha reclamado que se deje de cobrar la tenencia, ya que desde hace varios años la Suprema Corte de Justicia ha declarado que es inconstitucional dicha contribución. ¿O no?

¿MENOS RECURSOS? Lo que llama la atención es la reducción del presupuesto para Sinaloa, en montos más altos que los que se pierden con la falta del cobro de tenencia. Para 2018, el gobierno proyecta ejercer un presupuesto por el orden de 51 mil 947 millones de pesos, según las declaraciones iniciales del secretario de finanzas Carlos Ortega, al entregar la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos; y preocupa, porque en 2016 el presupuesto ejercido fue de 61 mil 464 millones.



¿En donde estarán las reducciones?, si es en gasto operativo la sociedad lo verá bien, si es en gasto social, salud o educación, los problemas en esas áreas pueden profundizarse. ¿O no?

A reserva de ver con detalle la iniciativa, preocupa que el presupuesto proyectado tenga recortes significativos, con montos globales similares a los ejercidos en 2013 y una reducción del 15 por ciento. ¿Será?

PRESUNTOS CULPABLES. A como ha manejado la fiscalía el tema de los presuntos responsables de delitos en el servicio público, ex funcionarios con Malova, les están facilitando la defensa. ¿O no?