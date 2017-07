Acusa Concanaco a cementeras en Cofece, Canadevi pronto otro recurso y plantean a Economía y Sedatu

* El 12 de julio en SCJN amparos de Slim por interconexión cero y quid el 131 de la ley; azúcar guerra que se evitó; pide Cofece ente autónomo para slots de AICM.

ESTE JUEVES SE realizará en cancún la reunión del sector empresarial del Infonavit, en donde la ip hará una evaluación de los resultados que muestra ese instituto en favor de la vivienda.



La inauguración estará a cargo de José Antonio Meade titular de la SHCP, en tanto que David Penchyna director del Infonavit será quien clausure un día después. También participará Sebastián Fernández, quien lleva el timón empresarial en esa instancia.



Amén de Concamín que preside Manuel Herrera Vega, la CMIC a cargo de Gustavo Arballo también estará por ahí toda la mesa directiva de la cámara de la vivienda, en este caso la Canadevi, que el miércoles aprovechará para su reunión de consejo en ese punto turístico.

Como ya le he platicado, los desarrolladores de vivienda están en pie de guerra desde hace varias semanas contra el rubro del cemento agrupado en Canacem que preside Mauricio Doehner, a quien acusan de empujar alzas inmoderadas.



De hecho ayer entró en vigor el segundo incremento del cemento este año, equivalente al 12% y que se suma a otro del 15% de enero.



Algunos miembros de Canadevi evaluaban ayer por regiones la aplicación de este otro aumento que de manera uniforme se les anunció desde hace varios días, con la participación de todos los actores.



En la industria cementera hay 6 compañías que son Cemex que dirige Fernando González con el 52% del mercado, seguida de Holcim a cargo de Rodolfo Montero, Cruz Azul de Guillermo Álvarez, Cementos de Chihuahua de Federico Terrazas, Moctezuma de Fabrizio Donegá y Fortaleza de Jaime Rocha Font.



En la reunión de Cancún evidentemente se analizará el impacto que los incrementos del cemento y concreto tendrán en el desempeño de un rubro con dificultades para mantener el tren del 2016 por la coyuntura y el recorte de los subsidios.



Por lo que se conoce Canadevi que comanda Carlos Medina ya tuvo algunos contactos con Economía para dar a conocer su situación.



Sus planteamientos fueron recogidos indistintamente por los subsecretarios de Industria y Competitividad, Rogelio Garza Garza y Rocío Ruiz Chávez respectivamente.

Ya también se tuvo contacto con la dependencia relacionada con vivienda, es decir la Sedatu, en la persona del subsecretario Juan Carlos Lastiri.



Canadevi está aún a la espera de lograr sendos encuentros con los titulares de las dependencias, o sea Ildefonso Guajardo y Rosario Robles.



Pero otra instancia que ya se involucró en este delicado asunto es la Cofece que comanda Alejandra Palacios. Le informó que dicho frente ya lo abrió la Concanaco que preside Enrique Solana con una denuncia ex profeso.



Evidentemente la propia Canadevi igualmente ya se prepara para abrir de manera formal una investigación ahí por prácticas monopólicas contra el rubro del cemento, dado el establecimiento conjunto de las alzas este año por un 27% y del 32% en 2016.



Así que el asunto del cemento tiende a complicarse más allá del posicionamiento público que recién realizó Canacem, en donde desmintió los argumentos de las diversas industrias que acusan a sus miembros.

* * *

ES ALTAMENTE PROBABLE que los diversos recursos que ha planteado América Móvil (AMX) de Carlos Slim Helú contra la tarifa de interconexión cero y que llegaron a la SCJN que preside Luis María Aguilar se desahoguen el 12 de julio. El tema ha sido analizado por diversos ministros, entre ellos Eduardo Medina Mora, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán. Se puede decir que se ha hecho un análisis que amalgamará los diversos enfoques para decidir sobre el delicado asunto, que podría ser determinante para la competencia que se buscó empujar con la reforma de las telecomunicaciones. El quid de la discusión está la constitucionalidad del artículo 131 de la ley. Se discute si la actuación del Congreso fue la adecuada, así como el rol de las medidas asimétricas y la participación del IFT de Gabriel Contreras. Obviamente hay pagos de interconexión que quedaron pendientes y que tendrían costos para MoviStar de Carlos Morales Paulín y AT&T que lleva Kelly King en caso de que AMX logre el amparo. Como quiera aún habrá que esperar.

* * *

AL FINAL NO fue el viernes sino hasta ayer cuando Economía de Ildefonso Guajardo y el Departamento de Comercio de Wilbur Ross ya suscribieron los Acuerdos de Suspensión para el azúcar, con lo que otra vez se desactivaron las cuotas compensatorias contra México. De haberlas aplicado nuestro edulcorante habría quedado al margen de ese mercado. Más allá de la presión se optó por un mal arreglo para evitar una guerra comercial. Además se tendrá acceso hasta de un millón 500 mil toneladas.

* * *

COMO ERA DE esperar, ayer la Cofece de Alejandra Palacios dio a conocer que el pleno encontró efectos anticompetitivos en el manejo de los slots en el AICM a cargo de Alexandro Argudín. Por ello resolvió medidas regulatorias y pide a la SCT de Gerardo Ruiz Esparza y al Congreso se reforme el artículo 63 de la Ley de Aeropuertos para crear una instancia autónoma que asigne, controle y supervise los horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto más importante del país.