Acusa el Químico a Cuen de intentar adueñarse políticamente de Mazatlán

¡Hay tiro! Lo que está pasando en Mazatlán va más allá de un conflicto entre regidores y alcalde. Y ayer el propio presidente municipal, Luis Guillermo Benítez, denunció que el líder del Partido Sinaloense busca apoderarse políticamente de Mazatlán. Ese sería el fondo de la disputa que ha llevado al Ayuntamiento mazatleco por la ingobernabilidad a 19 días de haber iniciado la actual Administración. Ayer, en una asamblea popular llevada a cabo en la explanada del Palacio Municipal, las consignas de quienes ambientaban el evento adelantaban lo que vendría después. Los gritos de: ¡Fuera Cuen!, ¡Fuera regidores del PAS!, fueron el preludio de lo que llegó cuando el alcalde tomó la palabra. Fustigó que un grupúsculo de regidores del PAS, comandados por un líder que no le interesa Mazatlán, que ni siquiera es de aquí, quiere adueñarse políticamente de Mazatlán. “Y eso no se lo permitiremos”, sentenció el Químico. El tiro ya está cantado más abiertamente, más públicamente. Solo un ciego no quiere observar que el enfrentamiento entre Melesio Cuen, líder del PAS y actual secretario de Salud, y el alcalde Luis Guillermo Benítez, ha sumido al Gobierno municipal en el caos. El Químico ayer mostró el músculo. Condujo un evento de los que Morena sabe que pegan al endosarle al pueblo que por él está dispuesto a evitar que ese “grupúsculo” se apodere políticamente de Mazatlán.

Que alguien le avise a Rocha. Desde Ahome, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que “en Mazatlán ya (el problema) está resuelto”. Casi a la misma hora, desde la explanada del Palacio Municipal precisamente de Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez decía todo lo contrario. Es más, denunció que el secretario de Salud de Rocha Moya quiere apropiarse políticamente de Mazatlán. Pero Rocha Moya no estaba informado o tal vez sí conozca algo más de lo que se sabe en Mazatlán, porque adelantó que este lunes el conflicto estará resuelto. El gobernador dijo que el pasado miércoles estuvo en Mazatlán. Oficialmente no hubo agenda. ¿A qué vino Rocha Moya? No sabemos. Lo que es una realidad es que el conflicto en Mazatlán va escalando cada vez más. Ayer, Rocha Moya negó ante los reporteros que se tenga ingobernabilidad en Mazatlán. “En ningún municipio lo hay”, dijo. Entonces, ¿cómo le llama a lo que está sucediendo en Mazatlán? Un reportero le preguntó a Rocha Moya ¿qué anda haciendo un secretario de Salud negociando puestos en Mazatlán? Y la respuesta nos dejó fríos “Yo no sé qué ande negociando… Pero si anda negociando, no está bien”. ¡Por favor! Si su enviado, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, se sentó con Benítez y Cuen para buscar solucionar el conflicto. Hasta foto se tomaron. Y lo peor, hasta la publicitaron. Que alguien le avise a Rocha Moya que, en Mazatlán, después de 20 días de iniciada la Administración, no se tiene secretario del Ayuntamiento, tesorero ni oficial mayor. Y se tiene un Gobierno municipal incompleto. ¿A eso cómo se le puede llamar?

Campañas y contracampañas. Todavía no termina el gobernador Rubén Rocha Moya de nombrar a todos los integrantes de su gabinete ampliado, y quienes aspiran a sucederlo ya están en plena campaña. El que mejor arranque ha tenido, indudablemente, es el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, que sin conflictos y tranquilamente ya arrancó su programa de obras y fueron atestiguadas por el propio Rocha Moya. Otros dos de los aspirantes que se juegan su futuro, Melesio Cuen y Luis Guillermo Benítez, por el conflicto político en Mazatlán. El resto de aspirantes todavía no muestran su juego.