Acusan de incongruente al alcalde de Culiacán

Alejo Valenzuela, presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Culiacán, calificó como incongruente al alcalde Jesús Estrada Ferreiro por hacer esperar horas a las personas de la tercera edad pa’ pagar el predial, y dijo que no está bien que, por puro capricho, se exponga a los adultos mayores en el patio del Ayuntamiento, siendo que ya se tienen sus datos. Enero y febrero fueron meses de pesadilla pa’ muchos viejitos que acudieron a pagar y a actualizar datos, pues pasaron hasta seis horas bajo el sol y sin comer. Si usted también considera que esto está mal, llame al presi del Movimiento Ciudadano pa’ brindarle su apoyo al fon (667) 713 01 31.

> Buscando al dire

Urge un satélite localizador gigante pa’ encontrar al director de Obras Públicas de Ahome, Carlos Julio de Jesús Fierro Serrano, ya que anda bien perdido y la raza no sabe qué onda con tantos baches en sus calles y caminos circunvecinos de las comunidades. Si usted sabe dónde encontrar este aparatito, llamado GPS, favor de echarle el fonazo al presi municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno, al (668) 816 40 02, pa’ que lo halle y lo mande a los lugares con problemas.

> ¿Pa’ cuándo?

Se solicitan los servicios de algún vidente pa’ que se aviente el jale de descifrar cuándo quedará la lana del programa Becasin, pues siguen sin pagarle a los estudiantes, y además, las autoridades solo dicen que no hay fecha exacta para que caiga el pago. Si te interesa, échale la llamada al jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, David Zúñiga, al teléfono (687) 872 85 86. La paga es buena, ya que son muchos los interesados en conocer este pequeño datito.

> No hay banqueta

Se buscan albañiles con tiempo libre y raza que quiera mocharse con material de construcción pa’ realizar una banqueta en el bulevar Centauro del Norte, en la ciudad de Guamúchil, pues los vecinos aseguran que no se puede caminar a gusto porque los carros pasan hechos la mocha y ya ha habido personas atropelladas porque no hay pa’ dónde hacerse. Si te interesa colaborar con la obra, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> No a la renta de sillas

Hoy martes 5 de marzo se realizará el segundo desfile del Carnaval, por lo que el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, llama a la raza a estar alerta pa’ que no haya vivales que renten sillas. Tan solo el domingo, las autoridades decomisaron 3 mil 500 sillas, los cuales se ofrecían en renta hasta en 500 pesos por estar en primera fila. Sin embargo, las autoridades han mencionado que la fiesta es del pueblo y que no se debe de lucrar con ello. La gente que le caiga hoy al malecón con su familia pa’ presenciar el último desfile y decirle adiós al Carnaval, debe estar atenta y denunciar la renta de sillas marcando al alcalde al (669) 915 80 00, pa’ que mande a policías e inspectores por los abusones.