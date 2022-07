Acusan que inspectores de Vialidad piden ‘mochada’

Duramente criticado por los regidores resultó el director del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, ante la crisis que supuestamente atraviesa la paramunicipal, pues barrió con el presupuesto de 120 millones de pesos que se le destinó este año. El panista Martín Pérez dijo que se tienen que apretar el cinturón y criticó los viajes que Tostado Quevedo realiza junto con el alcalde. De acuerdo con datos periodísticos, el funcionario municipal acudió al Tianguis Turístico de Acapulco, al estado de Carson, California a presenciar la pelea que sostuvo “El Zurdo” Ramírez, solo por mencionar algunos. Cuando los 12 regidores mandaron la solicitud para la rendición de cuentas, el director andaba de viaje con al alcalde Guillermo Benítez en Parral, Chihuahua, gestionando un hermanamiento. Martín Pérez Torres, Reynaldo González Meza y la regidora por Morena, Claudia Peña Chico, solicitan los estados de cuenta del carnaval para saber la realidad de lo que pasa en el Instituto de Cultura. Pérez Torres y González Meza aseguraron que estarán vigilantes de lo que suceda pues coincidieron en que no puede ser posible otorgarle más recursos de la comuna si Tostado Quevedo todavía tiene deudas pendientes.

Este fin de semana, el alcalde Guillermo Benítez Torres se pegó un ‘baño de pueblo’ en la sindicatura de El Quelite, donde fue bien recibido por sus habitantes y de otras comunidades. Todo en calma y le recordaron que cuando andaba en campaña prometió muchas cosas que hasta ese momento aún no cumplía. “El Químico” de inmediato aventó la ‘papa caliente’ hacia donde estaban sus funcionarios de primer nivel, a quienes no les quedó de otra que apechugar y justificar que ya estaban trabajando en ello. Obras sociales como pavimentación de calles, introducción del servicio de agua potable, alcantarillado y alumbrado público fueron las demandas más sentidas de los poblados hacia el presidente municipal, que está en su cuarto año de gobierno y no puede cumplirle a los que confiaron en él.

El nuevo director de Vialidad y Transportes en Mazatlán, Jesús Ernesto Sandoval Landeros, deberá de amarrarles las manos a sus inspectores, pues ayer fueron acusados públicamente por choferes del transporte público, específicamente los pulmoneros, de pedirles un soborno para no infraccionarlos. El argumento que sostenían los inspectores es que las llamadas ‘pulmonías’ no deben de tener el cristal delantero polarizado. Y como para echarles la mano a los choferes, les pedían de 20 a 100 pesos para no levantarle la infracción. Según la queja hecha a esta redacción, los trabajadores de Vialidad y de Transportes se apostaron la tarde de ayer en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y calle Puebla, justo al subir el cerro, para ‘cazar’ a los pulmoneros cuando descendía del cerro De La Nevería.