Adelanta Andis posible desabasto de medicinas

La Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis), que agrupa a los principales proveedores de medicinas, ha venido manifestando en reiteradas ocasiones los adeudos que presenta principalmente el gobierno y su sector salud, el cual ya califican de “insostenible”.



El último corte, correspondiente al 30 de abril de este 2018, los pasivos con los asociados a dicha asociación que preside el ejecutivo de Ralca, Héctor González, asciende a nueve mil 800 millones de pesos, con antigüedades significativas, pues en varios casos ¡rebasan los dos años!



A pesar del acercamiento y disposición que ha tenido el Issste para buscar solución al retraso en el pago, no cuenta con los recursos presupuestales en tiempo por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cubrir sus compromisos en los plazos que marca la ley.



Resulta en verdad paradójico que José Antonio González Anaya, quien como director del IMSS cuatro años (diciembre 2012 a febrero 2016), impulsó la compra consolidada de medicamentos y comprometió a la cadena de abasto, hoy simplemente voltea para otro lado.



¿Pero qué tal cómo se presumían los “ahorros” que se obtenían de esas megalicitaciones que superaban los 45 mil millones de pesos anuales? Si se quiere ver contra los adeudos, al final de cuentas no hubo tal ahorro. Una parte del dinero nunca llegó a los distribuidores de medicamentos, muchos en quiebra.



Y es lamentable que en el caso del gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza no sólo no manifieste la mínima disposición de pagar adeudos del pasado gobierno de Eruviel Ávila, que anda muy campante en la campaña de José Antonio Meade, sino que ni siquiera pague lo que ya debe de 2018.



Nada qué ver con la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), que sí atiende las solicitudes de las empresas, amén de que concilia adeudos, revisa la problemática que se presenta en los procesos de pago, propone mecanismos de simplificación administrativa y acuerda compromisos para liquidar pasivos.



En esa tesitura el IMSS que dirige Tuffic Miguel, Pemex que encabeza Carlos Treviño y la Secretaría de Marina (Semar) que comanda Vidal Francisco Soberón. Puede decirse que sin el concurso de ellos no se podría surtir al resto de los participantes morosos de la compra consolidada.



En la Andis confluyen una decenas de empresas distribuidoras de medicamentos, pero de ellas se desdoblan muchas más, la gran mayoría pequeñas y medianos negocios que hoy están en jaque ante la falta de pagos. No es exagerado decir que en situación precaria y al borde del cierre.



De los socios apunte a Dimesa de Alejandro Álvarez, Maypo de Carlos Arenas, CPI y Cimsa de Gerardo Moran, Ralca de Alberto Ramírez de Aguilar, Pihcsa Médica de Rogelio Pineda, Cominsa de Salvador Bautista, Dinsa de Mauricio Villanueva y Brissa de Carlos Álvarez.



Por todo lo anterior, los de la Andis insisten en su llamado a los gobiernos federal y estatales para resolver esta situación y cumplir las obligaciones contraídas, con objeto de que la población no se vea afectada por faltantes en medicamentos e insumos médicos.



PEMEX VENDE

Pues con la novedad de que Pemex, que conduce el mencionado Carlos Treviño, ya puso a la venta los dos floteles que construyó en el astillero gallego Hijos de J. Barreras, en Vigo. ¿Se acuerda toooooda la polémica que causó esa decisión del tristemente célebre Emilio Lozoya Austin? Tras una licitación amañada resultó ganadora del contrato la misma empresa productiva del Estado, vía su filial PMI Internacional, cuando la dirigía José Manuel Carrera. De hecho es esta misma subsidiaria la que ya contrató al bróker financiero inglés Clarksons Platou OffShore como agente de la venta de las dos embarcaciones que tienen una capacidad para hospedar a unos 700 trabajadores mar adentro. Se trata de Reforma Pemex y Orgullo Petrolero, que tienen un valor cercano, cada una, a los 200 millones de dólares. Cada flotel trae amarrado un contrato de 10 años con Pemex. El próximo 16 de mayo es el plazo para entregar manifestaciones de interés e iniciar con la apertura del cuarto de datos y envío de información técnica y financiera a los postores.



INVESTA: REVUELTA

Al interior de Investa se vive una especie de guerra civil. Ya le había adelantado la molestia de algunos accionistas para con Moisés Cosío Espinosa, el “Golden Boy”. El joven empresario, heredero de su padre y sobrino de Antonio Cosio Ariño, se apresta a realizar una capitalización de 50 millones de dólares con la cual se finiquitaría la compra de los activos del Deutsche Bank de México. El punto es que va aparejado el cobro de un sustancioso bono que, nos dicen, se auto fijó unilateralmente Enrique Vilatela, a la sazón director del grupo. Esto no es aceptado por la mayoría de los socios. Apunte a Eduardo Henkel, Simón Masri, Juan Manuel Ugarte, Bernardo Quintana Kawage, Manuel Arroyo y Paul y William Karam, entre otros. Cosio Espinosa ya era accionista. La controversia está escalando sin que nadie la pueda parar.



NAIM MALBARATO

Pese y a que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que si gana la Presidencia el 1 de julio próximo concesionará a privados el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y que el mismo director del Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM), Federico Patiño, reconociera que sí es viable transferirlo, el gobierno saldría perdiendo. Y es que no es lo mismo venderlo en su fase constructiva que como un negocio ya en marcha.