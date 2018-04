¿Adiós a la BMV?

Ya le platicaba que desde hace un par de semanas el ambiente en el sector bursátil estaba más que caliente. El aplazamiento de operaciones de la nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva), de marzo al 23 de julio, encendió los ánimos de las casas de bolsa, el actual mercado y las autoridades.



Hoy es la asamblea de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y mañana es la asamblea de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). No hay registros de un entorno tan inédito que acompañe a sendos eventos. Todo podría suceder en ese medio donde soplan vientos de cambio.



Recién le decía que en el rubro de casas de bolsa hay molestia por el hecho de que la próxima apertura de Biva, que preside Santiago Urquiza, los obliga a duplicar inversiones para conectarse a una nueva red. Pese a lo que se diga, la realidad es que solo cuatro de 34 intermediarias están totalmente listas.



Hoy podría despedirse o reelegirse por octavo año consecutivo al frente de la AMIB José Méndez Fabre. Le comentaba hace unos diez días que hay una corriente que impulsa un relevo, pero que el exdirectivo de Finamex también estaba a todo lo que da haciendo lobbing para mantenerse.



La corriente renovadora sigue en lo dicho: promueve al director de Accival, Humberto Cabral. Sin embargo, Méndez Fabre pudo haber logrado una salida más digna, que implicaría no la entrega de la renuncia hoy, sino delegarla en un comité que instrumente el cambio de estafeta antes de que termine el año.



Pero la verdadera sorpresa podría llegar horas después y desde la BMV. Aunque no existen elementos sólidos para suponer que Jaime Ruiz Sacristán renuncie a la Presidencia, hay una serie de eventos que están orbitando en la asamblea y que configuran ciertamente un entorno particular.



Primeramente, el también director del Grupo Financiero Bx+ va por un cuarto año, y aunque no existen topes para que se vuelve a reelegir (Luis Téllez estuvo cinco años en la Presidencia), él mismo dijo que sólo estaría dos años y no era un secreto que su tercer año lo tomó casi a la fuerza.



A Ruiz Sacristán también lo ha desgastado la irrupción de Biva en el escenario, un nuevo jugador que ha contado con todo el respaldo de las autoridades, desde la misma Secretaría de Hacienda hasta Banco de México, pasando por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



Es el momento ideal para el retiro: la BMV reporta los mejores números de su historia en materia de capitalización, crecimiento de colocaciones y entrega de dividendos. De sus negativos, un ambiente laboral de terror, un cambio de gobierno que podría implicar retroceso en lo económico y la competencia de Biva.



Pero fíjese que hay un nuevo factor que no estaba en el radar y que merma la posición de Ruiz Sacristán: el conflicto que existe entre Bx+ y Santander, el cual aquí le hemos reseñado por la inversión que hizo un grupo de empresarios mexicanos liderados por Antonio del Valle en el Banco Popular de España.



Como le informamos, el grupo de Del Valle y Ruiz Sacristán han asestado un par de golpes jurídicos a Santander y ya lograron arrancar un arbitraje en Nueva York para recuperar unos cien millones de euros. Se comenta que la institución que dirige Héctor Grisi y preside Marcos Martínez se la quiere cobrar.



Para nadie es un secreto que Santander tiene una fuerza e influencia tanto en el ámbito bancario como entre las casas de bolsa y, por ende, en el mercado de valores.



SUÁREZ COPPEL

No pierda de vista a Miguel Alemán. El hombre de negocios está muy interesado en expandir su presencia en el sector petrolero. Su empresa Grupo Galem está muy activo analizando varios negocios. Le informé hace unos días que junto con Amado Yáñez, el fundador de la naviera Oceanografía, se hizo del control de un campo petrolero en la zona de El Ebano, San Luis Potosí. Se lo compraron a la inglesa Petrofac. Pues bien, la última del también dueño de Interjet es un fichaje de lujo. Estamos hablando de la contratación del exdirector de Pemex, Juan José Suárez Coppel. Hasta donde sabemos, el funcionario en los tiempos de Felipe Calderón tiene una participación accionaria. Su principal aportación es la experiencia y conocimiento adquirido a su paso por la ahora empresa productiva del Estado que dirige Carlos Treviño.



COMPRA HYATT

El que sigue imparable es Fernando Chico. A finales del año pasado le informé que compró el Hotel Mar Adentro de Los Cabos, que perteneció al famoso arquitecto Miguel Ángel Aragonés, el que también construyó la polémica Casa Blanca de Angélica Rivera. El inversionista pagó alrededor de 215 millones de dólares por ese lujoso resort de 250 llaves que dio en operación al prestigiado Viceroy. Pues bien, la noticia es que el mismo Chico recién se quedó ni más ni menos que con el Hyatt Regency de Polanco, el que está en la calle de Campos Eliseos. Hace apenas seis años la cadena de Tom Pritzker pagó alrededor de 230 millones de dólares a Japan-Mexico Hotel Investment por la propiedad de 756 habitaciones y 43 pisos. En el mercado se asegura que el fondo del también dueño de Asur desembolsó cerca de 400 millones.