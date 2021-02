Adiós al instructor de la Japama

Euforia. Algunos del grupo de las m arrobada en Ahome se preparaban ayer para asistir al evento que se llevará a cabo hoy en Culiacán en el que Mario Zamora Gastélum tomará protesta como candidato formal de la coalición PRI-PAN y PRD a la gubernatura. Dicen que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le tomará la protesta, por lo el acto se prepara con bombo y platillo. Dígase lo que se diga, la candidatura la asumirá en condiciones adversas por las decisiones que se tomaron desplazando al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a los grupos de poder en los municipios que habían pactado las candidaturas a diputados locales y a alcaldes, pero que los hicieron a un lado. Incluso, se da en momentos en que se les ha dificultado ir en candidaturas comunes para legisladores y presidentes municipales. El problema es que en la euforia por las candidaturas y el glamour del poder sin tenerlo aún, los hace perder la perspectiva. Ya han dado muestras del triunfalismo adelantado que de seguro hoy llegará al clímax.



Control de daños. La contratación y sindicalización en 15 días del instructor de gimnasio recomendado por la gerente de Administración y Finanzas, Diana Margarita Rubio, no aguantó la presión porque a todas luces estuvo bajo el manto de irregularidad. Descubierta la maniobra y ventilada en la opinión pública, dicen que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman decidió prescindir de sus servicios. La evaluación es que el caso si lo dejaban intacto sería una piedra en el zapato de aquí a que termine la administración. Se habla que el darle las gracias lo asumieron como un control de daños. La rectificación en el caso les da un respiro para contener las ácidas críticas a las que fue sometida Rubio, el líder sindical Julián Gutiérrez y el alcalde Chapman porque su discurso antiinfluyentismo fue descuartizado. Trasquilado también sale el gerente general de la Japama, Hernán Medina, quien llegó a esa responsabilidad con un mensaje moralista, pero que permitió esa operación inusual. Sin embargo, en descargo la responsabilidad recayó en la gerente de Administración y Finanzas, que quedó dañada.

Ansiedad. Los aspirantes a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome andan ansiosos. Un grupo de morenistas se volvió a reunir para lo mismo: mandar el mensaje de unidad, pero en el fondo es para bajar presión. La impaciencia tiene su origen en no saber quién va a ser el candidato de 19 registrados y si van en candidatura común o no con el PAS. Con esto se producen varios escenarios, pero uno en particular tiene fijación mental: si van en candidatura común, a qué partido le va a tocar decidir el candidato. Se habla que el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, tiene materia prima para lograr que su propuesta salga adelante.



Alertado. Dicen que la celebración de Daniel Valdez, “El Musa”, y su gente puso de “mal pelo” al diputado local morenista Gildardo Leyva. Casi por nada: Valdez y los suyos juran y perjuran que hay el acuerdo cupular de que van en candidatura común para la alcaldía de El Fuerte Morena y el PAS. Y que a este último partido le corresponde designarlo. Por supuesto que eso no le gustó a Leyva que, alertado de eso ,presiona para no quedarse fuera de la jugada. ¿Lo logrará?

A proceso. Cuando el juez de control vinculó a proceso al dueño de Multigranos, imputado como presunto responsable de fraude, dicen que quedó desconcertado, enojado. Se le quedó viendo al abogado de los productores del Valle del Carrizo y del Fuerte que lo acusaron por recibir la producción de trigo y maíz, la cual utilizó para su provecho personal porque no se las pagó. Y todavía Carlos se hace el ofendido. Que se dé de santo que anda libre, le dicen los productores.