Adiós, «carro completo»: municipios y distritos que perderá el PRI

Aunque por lógica elemental lo nieguen públicamente, en el PRI Sinaloa ya tienen ubicadas sus derrotas en el actual proceso electoral. Perderán por lo menos cinco alcaldías, dos diputaciones federales y tres locales. Aquí les diremos de cuáles se trata.



Nada está escrito, claro, y el PRI centra su confianza en el notorio crecimiento que registra la fórmula al Senado de la República integrada por Mario Zamora Gastélum y Rosa Elena Millán Bueno. La medición interna más reciente del CEN, con fecha del 18 de marzo, los coloca con un amplio margen de ventaja sobre el resto de los contrincantes. Veremos qué dice la de abril, pero es palpable que, en el camino a la Cámara Alta, el tricolor lleva una delantera muy difícil de alcanzar, ya no digamos de rebasar.



En esa exitosa dupla de Mario y Rosa Elena, cifra el PRI sus esperanzas de recuperar las zonas donde está por morder el polvo.



ALCALDÍAS.Las presidencias municipales en las que la alianza PAS-PAN se perfila triunfadora son Cosalá, Angostura, Mocorito y Rosario; mientras que la de San Ignacio sería la primera que gane el Partido Verde en solitario, puesto que lleva como candidato al popular líder ganadero Iván Báez, despreciado por el PRI (que le dio la candidatura a una maestra metropolizada del Panal, Carmen Victoria «Paquis» Campa).



En Cosalá y Mocorito, los pasistas Carla Corrales y Guillermo Galindo se reelegirán con cierta facilidad, lo mismo que el panista Manuel Antonio Pineda en Rosario. Y aunque Manuel «Chenel» Valenzuela no va por la reelección, sino por la diputación local, su singularísimo capital electoral jugará en favor de todos los representantes de Por México al Frente en Angostura.



CÁMARA BAJA. Las demarcaciones federales donde ya se empiezan a ensayar los acordes de Las golondrinas para el PRI son la 02 y la 06, donde la alianza Todos por México lleva como abanderados, respectivamente, a Rubén Félix Hays y Maru Medina Miyazaki.



Al parecer, Rubén no dejó buenos recuerdos de su anterior gestión como diputado federal. En el caso de Maru, el distrito le quedó demasiado grande (abarca la mitad de Mazatlán, así como los municipios de San Ignacio, Elota, Cosalá y la parte sur de Culiacán). Con mayor colmillo, la panista Rosario Torres Noriega, quien fuera secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán con Carlos Felton, ganará allí la batalla sin despeinarse.



CONGRESO DEL ESTADO. En cuanto a los distritos locales donde el PRI ya se prepara para perder, son los siguientes: 09 (Salvador Alvarado y Angostura), 19 (Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia) y 24 (Escuinapa y Rosario).



En el noveno y decimonoveno, la clave es la fuerza electoral que traen PAN y PAS con los alcaldes y los diputados federales de esos distritos, lo cual impregna todo el terreno y reduce las posibilidades de los priistas, por muy buenos que sean.



En el 24, la falla radica en la actitud negativa de la candidata tricolor Arcelia Prado, cuyo miedo a pisar siquiera el municipio de Rosario (en manos del PAN y donde ella no es conocida, aunque sí lo es en su natal Escuinapa) vaticina una derrota aplastante para la lideresa sindical de la Secretaría de Salud.



El factor AMLO puede dar una sorpresa, pero sería eso, algo así como una «chiripada». Si bien las simpatías por Andrés Manuel López Obrador son amplias en Sinaloa, estas no se transmiten por ósmosis al resto de los candidatos de Morena. Desde hace muchos años, el voto cruzado es lo que impera en Sinaloa, igual que en la mayoría de los estados del país.