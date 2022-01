Adjudicaciones directas: negocio redondo

audima

Desde su campaña presidencial, el presidente López Obrador ha portado una pancarta de no corrupción. Su discurso va desde prometer desmantelar la mafia del poder, pasando por presumir la honestidad y cercanía al pueblo, hasta buscar arreglar todos los problemas del país con abrazos, programas de bienestar y una concentración del gasto público en megaproyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El presidente aseguró que se acabarían los tratos entre familiares y compadres; sin embargo, en la información pública podemos encontrar que muchos de los proyectos de esta administración no están exactamente extintos de corrupción. Esta información nos muestra un panorama completamente diferente, especialmente aquella que mide las adjudicaciones directas otorgadas por el gobierno federal durante el año pasado.

Las adjudicaciones directas representan una de las tres formas de contratación que utiliza el gobierno para otorgar proyectos, siendo las otras dos licitación general -en la cual cualquier interesado puede participar y se contrata al mejor postor- y concurso simplificado sumario, en donde el gobierno invita a un selecto grupo de participantes y entre ellos se elige la mejor propuesta.

La adjudicación directa representa la forma más cuestionable de contratación pública pues se otorgan recursos a empresas privadas o personas que no tuvieron que competir con otras que podrían haber ofrecido una mejor calidad y precio. Pongamos un ejemplo: se quiere comprar una manzana. Hay tres vendedores de manzanas. El primero la vende a 10 pesos, el segundo a 7 y el tercero a 5. La elección lógica sería comprar la de 5 pesos. Sin embargo, el gobierno suele comprársela al que la vende a 10 porque suelen ser sus amigos o empresarios de su agrado. Es así que se compra la manzana de 10, cuando se podrían haber ahorrado 7 pesos. En la vida real se podrían haber ahorrado millones de pesos.

Pero la cosa no acaba aquí, pues cabe preguntarse ¿qué es lo que ganan los funcionarios públicos al otorgar adjudicaciones directas a sus amigos? No es un gracias ni un abrazo; al otorgar un contrato por adjudicación directa, el gobierno pone una condición: recibir la llamada “vacuna”. Es decir, el gobierno otorga los contratos a cambio de que los empresarios accedan a regresarle por debajo de la mesa parte del presupuesto asignado al proyecto. Así, tanto empresario como gobierno se benefician, pues el gobierno estará más dispuesto a otorgarle contratos públicos a dichas empresas. Es un negocio redondito, en donde la corrupción abunda y la tanta presumida “austeridad” de la 4t brilla por su ausencia.

Pero esto nos trae otro problema. Volvamos al ejemplo de las manzanas. Se deben comprar dos manzanas y se tiene un presupuesto de 20 pesos. Se compran las de 10 pesos con el amigo, con la condición de que devuelva 10 pesos al gobierno por debajo de la mesa. Sin embargo, esto le dejaría al vendedor con tan solo 10 pesos para darle las manzanas que solicita y además ganar una utilidad. ¿Cómo le hace el vendedor para salir ganando? Sencillo, bajando la calidad de las manzanas para disminuir su costo y obtener una mayor utilidad. Así, gana el comprador de manzanas y el vendedor, mientras que pierde aquel que comerá la fruta corrompida. Así decenas de contratos públicos: solo en 2021, el 80.6 % de los contratos otorgados por el gobierno federal fueron mediante adjudicación directa.

¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos, debemos mantenernos atentos a las adjudicaciones del gobierno, así como apoyar a organizaciones de la sociedad civil que se dedican a verificar la transparencia y correcto funcionamiento de los contratos públicos.

Si bien no nos consta que todos los contratos otorgados en el año pasado hayan sido objeto de corrupción, tampoco nos consta su completa sinceridad. No podemos permitir que se malgaste el dinero público. No es mucho pedir buscar los mejores precios y calidad, ¿no es así?

Es importante mantenernos atentos sobre cómo se utiliza el dinero público porque el que pierde es el mexicano. El niño que va a la escuela con las ventanas rotas, el conductor que pasa por un puente mal construido, el pasajero que regresa a casa de su trabajo en la línea 12 del metro… al final, todos perdemos.