Administración de Gerardo Vargas está rebasada en el problema de la basura

Lentos. No es sorpresivo para nadie que la administración del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, esté rebasada en el problema de la basura. Si creyeron que tomando el servicio por la resistencia de OP Ecología de usar el relleno sanitario de PASA, iban a dar con bola rápido hicieron mal el cálculo. Incluso, el acto del banderazo para muchos estuvo de más. Solo sirvió para el lucimiento y el uso político del problema que puede resultar contraproducente si es que la apuesta no les resulta como está ocurriendo. Ni con los 30 camiones en la zona urbana ni los 20 en la zona rural, mucho más de los que tiene OP Ecología, el Ayuntamiento no ha podido dar el servicio en colonias y fraccionamientos ni comunidades que ya debería haber dado. Y ni siquiera hay una lucecita de que esto vaya a suceder. A ninguno se le ha ocurrido que la determinación tenía que ir acompañada de una política de comunicación que está ausente. En la ciudad y en las sindicaturas están a ciegas, priva la incertidumbre.

Pese a todo, Vargas Landeros tiene el beneficio de la duda tras la determinación que tomó. Sin embargo, por más que se quiera, esto no va a ser por mucho tiempo. Hay quienes sostienen que el alcalde no va a poder en estas condiciones porque para empezar el sector empresarial y los módulos de riego no le van a prestar los camiones ni siquiera a mediano plazo. Ya hay líderes y usuarios que cuestionan a los presidentes de los módulos por haber prestado los camiones sin tomarlos en cuenta. En ese sentido, el alcalde y su equipo tendrá que hacer una pausa con otra decisión para prepararse con el fin de que su administración se haga cargo en definitiva del servicio de recolección de basura. De hecho, ya hay quienes plantean este camino. Por ejemplo, el líder social Guillermo Padilla Montiel propuso ayer que el servicio se le dé a PASA y que el Ayuntamiento se prepare con la creación de una paramunicipal. Pero no falta quien diga que esa no es la ruta, sino que lo que quieren es favorecer a otra empresa. ¿Será?

Razonable. La administración vargaslanderista tuvo que rectificar sobre el destino final de la basura. Nadie en su sano juicio dio validez al hecho de que proyectaron tirar la basura en un terreno prestado pegado a la ciudad. A los primeros cuestionamientos y que nadie se explicaba el motivo por el cual no usaban el relleno sanitario de PASA, tuvieron que mandar los camiones a este relleno. Juan Torres, director de Relaciones con Gobierno en la Zona Pacífico de PASA, confirmó el hecho. Menos mal.

Encuentro. Si el propósito era domesticar a Domingo “Mingo” Vázquez, excandidato a la alcaldía de Ahome, ya se hizo tras que se mostraba renuente a reconocer el triunfo de Vargas Landeros, Con la posición que se le ofreció y aceptó sin pensarla, director de Turismo en la zona norte del Gobierno del Estado, “Mingo” Vázquez tuvo que acercarse al alcalde. Dicen que más que para inaugurar la nueva oficina de la Dirección de Turismo Municipal, la visita de la secretaria de Turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega, fue para eso, para el encuentro de Mingo con Vargas Landeros.

A lo laboral. Otro beneficiado en la era rochista es Carlos Jesús Armenta Perea, quien desde ayer es el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. La suerte de Armenta Perea es por conocer a Rocha Moya desde los tiempos de perredistas. Muchos lo tienen en un buen concepto, pero ya se sabrá si destierra la corrupción de la dependencia o esta se lo come.

Uno más. Ernesto Ahumada es el nuevo jefe del Icatsin en El Fuerte. Ayer lo posesionó el director general de la dependencia, Eligio López Portillo.