Administración del Químico, peor que cualquier otra

Huele mal. Si pensaron que con Pasos, Mazatlán había tocado fondo. Se equivocaron rotundamente. La actual administración está peor que cualquier otra. Con el exalcalde desaforado Jorge Rodríguez Pasos se vivieron tiempos difíciles que condujeron al “trienio de locura”. Tres alcaldes desfilaron como interinos y otros dos como provisionales. Y Mazatlán administrativa y de imagen se vino abajo. Ya ni siquiera el cuestionado trienio que encabezó Jorge Abel López. Al del “Químico”, Luis Guillermo Benítez, le han sobrado acusaciones...Y de su propio equipo. Los exfuncionarios municipales, otrora compañeros del “Químico”, afirman que existen suficientes elementos para fincar responsabilidad no solo al alcalde, sino a algunos de sus colaboradores. Y adelantan que sí puede llegar el “desafuero”. Tendrán que entender que no es fácil. Que la síndica procuradora, Elsa Bojórquez; la Auditoría Superior en Sinaloa y el Congreso del Estado tendrían que entrar en sincronía para hacer realidad lo que esperan los excolaboradores del “Químico”. Que se vaya. Aún con el “agua hasta el cuello”, “El Químico” sigue permitiendo que los mismos que fueron acusados de corrupción en Cultura permanezcan ahí. Y no solo eso. Que sean los que estén organizando el próximo carnaval. Desde el interior de Morena ya le enviaron un mensaje. Ganaron los cargos de consejeros nacionales los que lo han señalado. Y esas voces gritarán en lo nacional. Se ve difícil que “El Químico” logre librarla.

Me corres al maistrito. No fue una, sino varias las diferencias de criterios que llevaron a la salida de Raúl Carvajal como titular de la Tenencia de la Tierra. Un episodio narrado por él mismo confirma lo que desde diciembre habíamos publicado en este espacio: “El Químico” odia a los uaseños. Cierto día, “El Químico” le da instrucciones al secretario del Ayuntamiento para que le informe a Carvajal que despida al doctor en ciencias Gildardo Izaguirre Fierro, un distinguido investigador de la UAS cuyo pecado fue escribir un comentario que no le gustó al edil. Claro que Carvajal no aceptó. Intentó en vano reunirse con el alcalde para que le explicara. Y como no se dio la audiencia, lo abordó en un evento: “¡Me corres al maistrito!”, le ordenó. Así, despectivo. Así, falto de todo respeto a alguien que seguramente está más calificado que los colaboradores que le hablan al oído al alcalde. Izaguirre Fierro renunció con dignidad. Semanas después lo hizo Raúl Carvajal. Ambos de Morena. Ambos que acompañaron al “Químico” en su campaña, poniendo incluso dinero de su bolsa. Así trata a sus colaboradores este alcalde.

Reforma integral. En el Congreso del Estado, el grupo parlamentario del PRI anunció su “agenda estratégica” para este segundo periodo de la actual legislatura. Plantearon ya una reforma integral del Congreso del Estado que permita avanzar en una mayor y mejor calidad y productividad legislativa cercana a la gente. El coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, comentó ayer que lo que se busca con esta agenda de trabajo es fortalecer las finanzas de los municipios, con el propósito de que cuenten con recursos suficientes para responder a las demandas de servicios y obras de los ciudadanos. Sergio Jacobo ya se dio cuenta de que los municipios, particularmente los gobernados por Morena, no avanzan por la ineptitud de sus alcaldes. Que no sea pretexto la falta de dinero.