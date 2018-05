Adopta un perro viejito

Cuando uno amanece con suerte, al momento de escribir las ideas llegan solas y solas se acomodan, hoy ha sido uno de esos días. Al revisar las publicaciones que alguna ocasión hicimos en redes sociales apareció una que data de hace seis años, “¿De seis años? Eso ya es efeméride” podrá decir usted, pero como la misma publicación advierte “Viejos. Viejos son los trapos”.El texto del que le hablo corresponde a una campaña que para promover la adopción de perros adultos. Soy la feliz poseedora de uno de ellos. Llegó a casa “por mientras” y como todo lo que es “por mientras” se quedó. Por semanas que sumaron meses fue guapeado y llevado a los eventos de adopción sin mayor éxito. Tenía dos problemas que persisten: no todas las personas le caen bien (cosa que a los humanos nos sucede muy seguido) y no tiene dientes... En realidad tiene uno... bueno, es más bien el pedazo de uno... de acuerdo, está chimuelo.Esos dos detalles, más el segundo que el primero, fueron la razón para que así como iba regresara a casa, hasta que un día decidimos pasar de ser su hogar temporal a convertirnos oficialmente en su nueva familia. En el ir y venir jamás entendimos cómo el carecer de dientes era más bien visto como un punto en su contra, cuando en realidad eso representaba no preocuparse porque mordiera ropa, muebles o zapatos. La respuesta que siempre escuchamos fue: es que está viejo.Desde la experiencia de quien tiene un perro viejo (aunque a estas alturas se nos hace que es un inmortal) transcribimos las “10 razones para adoptar un animal adulto”, las hicieron quienes de esto saben, lo que ve entre paréntesis es nuestro testimonio. Vale la pena tenerlas en cuenta, no se arrepentirá:1.- No hay sorpresas, tienen su tamaño definitivo. (A lo mucho podrá engordar).2.- No requieren de atención constante como los cachorros.3.- Se instalan rápidamente en el hogar, formando parte de la familia.4.- Menos complicaciones; sus pisos, zapatos, muebles y jardín no sufrirán. (Lo más que harán es robarle calcetas o alguna prenda y aferrarse a ella cuando usted no esté en casa).5.- Es el animal más adecuado para usted, si además necesita atender otras tareas. (Disfrutan con solo echarse a su lado)6.- Es más práctico ya que no necesita ejercitarse como un cachorro.7.- Salve una vida, ya que corren riesgo de eutanasia. (Son muchos los perros que pese a estar sanos, para su rango de edad, se les procura el sueño eterno solo porque están viejos).8.- Es un animal tranquilo, fiel y agradecido. (Pareciera que valoran las segundas oportunidades más que los humanos).9.- Son excelentes compañeros.10.- Mejora la vida de las personas adultas y son terapeúticos para personas enfermas. (Es como si adivinaran cuando está enfermo, triste o deprimido y se quedan a su lado cuidándolo).Si lo que le detiene de sumar un perro a su familia es “quién sabe cuánto crezca” y que no dispone de mucho tiempo, tal vez un perro adulto es para usted. Gracias por leer estas líneas. Por favor comentarios y demás en adosdetres@hotmail.com. En Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana de ánimo jovial.