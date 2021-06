Advierten del peligro y piden a los ciudadanos no votar el 6 de junio por Morena

México al carajo. Hoy concluyen las campañas políticas de lo que han dado en llamar las elecciones más importantes del país. Unas campañas salpicadas por la violencia que el Gobierno ha sido incapaz de resolver. Una campaña en donde los asesinatos de candidatos se presentaron y el Gobierno, como si nada ocurriera. Una campaña en la que históricamente se violó la ley electoral con el mayor descaro e impunidad, porque el mismo presidente López Obrador, que juró respetar y hacer respetar la Constitución, fue y es el primero en violarla. En Sinaloa se denunció y nada se hizo que los grupos violentos se aliaron con Morena para sembrar el temor entre los militantes de los partidos opositores. Hoy Morena es aliada de estos delincuentes, mañana serán socios. Pobre Sinaloa. No es para nada fortuito que un grupo de 430 intelectuales, empresarios y periodistas del país hayan publicado una carta en la que piden a los mexicanos no votar por Morena. Porque ellos consideran que México se debate en estos momentos entre la democracia y el autoritarismo. López Obrador cosecha lo que ha sembrado. Hoy no hay medias tintas en el país, en Sinaloa. O quieren a Morena u odian a ese partido y lo que representa. Los mismos morenistas se han encargado de provocar el encono de muchos. El mismo candidato de Morena-PAS Rubén Rocha Moya también ha aportado su incongruencia solapando a quienes lleva de “socios” en esta campaña, con la posibilidad de convertirlos en “cómplices” si llega al poder. Sí, hay una percepción de que Rocha Moya pudiera ganar la gubernatura. Pero cuando le preguntan a muchos ciudadanos por quién votarán dicen que por Mario Zamora, el candidato del PRI, PAN y PRD. La lectura es que no está nada escrito y el 6 de junio habrá de conocerse la realidad.

Leer más: ¡AMLO: 25 ejemplos de incongruencia!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El costo del capricho. Las nuevas boletas para la elección en Mazatlán ya llegaron. En ellas no aparece candidato a la alcaldía de Mazatlán por el PAS. Como ya se sabe, el Tribunal Federal Electoral anuló las candidaturas comunes del PAS-Morena no solo en Mazatlán, sino también de Culiacán y seis diputaciones. Para esta irregularidad Morena contó con la supuesta complicidad del Tribunal Estatal Electoral que avaló, a sabiendas de que era ilegal, las candidaturas comunes. El capricho costó alrededor de cuatro millones de pesos por la reimpresión de boletas. El PAS se quedó sin candidato en Mazatlán y eso pareciera que poco o nada le importa a Luis Guillermo Benítez, que ahora va solamente por Morena. Benítez jamás se sintió cómodo con los pasistas. Mucho menos con su líder Melesio Cuen, al que hace unos meses acusó públicamente de corrupto y de controlar a la UAS.

Leer más: A ver, que se lo diga a Kamala

Por cierto. El extitular del deporte en Mazatlán, Humberto Álvarez, acusado por actos de corrupción, anda en campaña al lado del candidato de Morena Luis Guillermo Benítez. Contra Humberto Álvarez pesan acusaciones graves que documentó la oficina de la síndica procuradora y que llevaron al cese de ese funcionario del que se sigue diciendo que es familiar de la compañera del alcalde con licencia hoy intentando reelegirse.

Primera llamada. La manifestación de simpatizantes frente el hotel Pueblo Bonito para denunciar supuestas amenazas a trabajadores para que no voten por Morena, es la primera acción que pudiera repetirse el día de la elección. Si hay denuncias, para eso están las autoridades. Pero para los morenistas lo mejor es “golpear” y luego aclarar.