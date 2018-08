Aeropuerto en el Lago ¡no!

Javier Jimenez Espriu, amigo de familia de mucho tiempo, un gran mexicano en quien confiar, secretario de comunicaciones del próximo gobierno.



Durante la campaña, Javier Jiménez Espriú expresó con claridad, en marzo- abril 2018, su opinión sobre el aeropuerto que el último gobierno del PRI pretendía heredar al país, a guisa de auto monumento para ser eternamente reconocido, borrando así su imagen de frivolidad, incompetencia y deshonestidad. En forma simultánea, Enrique Peña Nieto dejaría a su estado natal, el Edomex, un negociazo impresionante para los próximos 50 años pues de hecho alrededor del aeropuerto se crearía otra ciudad, otro inmenso y carísimo pegoste a la Metrópoli, para ser recordado por los siglos de los siglos.



Como en tantas grandes obras de los gobiernos mexicanos, se gastó sin contar ni consultar, y la mafia en el poder aumentó el ya de por si altísimo costo para que todos sus miembros privilegiados se fueran contentos en este último Año de Hidalgo (pen... el que deje algo, ha sido siempre un serio lema priista).



El NAIM en 2018 se ha encarecido: De acuerdo con información entregada por el gobierno federal al equipo de transición costará aproximadamente 250 mil millones de dólares. Se han destinado 80,000 millones de pesos al fideicomiso, de los cuales, 45,000 millones se han ejercido.



LOS PROBLEMAS VERDADEROS.

“A sus ochenta años, Javier Jiménez Espriú busca aportar su experiencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y no quedar bien con nadie: “Una de las ventajas que se tendrá con este secretario es que no se dejará hacer algo por ser malo para su futuro político, sobre todo por cuestiones de calendario”, bromeó. Su objetivo es revivir la ingeniería en el país y posicionar a ingenieros nuevamente en los principales puestos de decisión para el desarrollo de infraestructura en el país, a la vez que se impulsará a las empresas mexicanas pequeñas y medianas.



Durante su gestión, dijo, no habrá una gran obra de infraestructura icónica, sino un proyecto de obra pública pensaba en el largo plazo. Entre los planes al frente de la SCT se tienen grandes proyectos como el Tren Maya, revivir el tren México-Querétaro y el Corredor Trans-Istmico…



Pero mientrastanto, hereda UN MAL TIGRE, el NAIM, Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Tiene que decidir si continúa o no. El último domingo de octubre AMLO quiere que se haga una consulta popular, porque en un país en que alrededor de 60% de la población, está desesperada por la situación económica, habría que pensar si se sigue gastando en “el aeropuerto más grande y moderno del mundo”.



¿Sería de utilidad para ese 60% de población mexicana? ¿Y acaso necesarísimo para el país?

El jefe de los empresarios, Castañón, dice que se puede continuar con menos dinero -“ah, verdá”-. Pero lo importantísimo además del dinero, son los datos técnicos:



Jiménez Espriú, dijo que no habían podido escoger peor lugar que el Lago de Texcoco para hacer un aeropuerto nuevo. y la mafia en el poder se lo tomó como agresión y envidia política, porque otro de sus lemas es aquel de “el león cree que todos son de su condición”. Pero para la consulta pública de octubre, la gente (de AMLO o no) debe escuchar lo que dicen los dueños de la región que la conocen como nadie, y no nada más interesasadas compañías extranjeras, listas para los moches. Esto dijeron los bien enterados pobladores de la región el 14 de agosto 2018:



1.- El suelo de la zona del Lago de Texcoco es el peor para un aeropuerto por su situación de hundimiento permanente y desigual.



2.- La actividad masiva de extracción de toneladas de tezontle y otros materiales para la cimentación de los edificios y las pistas del proyecto nos están despojando de cerros indispensables para la filtración del agua que recarga los mantos acuíferos.



3.- El plan del nuevo aeropuerto no considera de manera seria la variable de intensidad sísmica.



4.- El estudio denominado Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) aprobado por la Semarnat es una farsa.



5.- El proyecto de la desecación del Lago Nabor Carrillo destruye el paso obligado de la ruta de las aves migratorias.



6.- Eliminar el lago es eliminar un espacio natural que evita inundaciones de los espacios más bajos de la cuenca de México.



7.- La contiuación de la construcción del nuevo aeropuerto y el desarrollo de la Aerotrópolis (la ciudad nueva) en la región del Lago de Texcoco entre muchas cosas muy graves concretará la alteración irreversible de la dínámica hídrica de la Cuenca de México.



8.- La sustitución del Lago por una plancha de concreto incrementará la temperatura



9-.- El Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán-Texcoco define a la zona del Lago de Texcoco como una área no urbanizable. Y se considera como área Natural Protegida, natural y aumentará el efecto invernadero en el Valle de México.



10.- Se encuentran amenazados los cuerpos de agua naturales que sobreviven del antiguo lago. Lo que provocará más emisiones conta- minantes en el aire que respiremos 33 millones de la zona, un aire de muerte.



11.- Se proponen erróneos planes de compensación ambiental .



12.- El NAICM significaría la destrucción definitiva de la última posibilidad lacustre de la Cuenca de México.



13.- La obra implica destrucción de patrimonio a arqueológico.



OTRO PUNTO DE VISTA

El diseñador del aeoropuerto sobre el lago, el célebre arquitecto británico Norman Foster, dijo “trabajaremos para asegurar que este aeropuerto sea, sin duda alguna, el más sustentable del planeta”. So what… if not in the right place?



Me adelanto a la encuesta de octubre, Javier , Voto contra la construcción del aeropuerto , pero por la recuperación de un lago que se desecó y que de alguna manera debería rehabilitarse y ser pivote de una región sana y productiva.



“El LAGO DE TEXCOCO SE NIEGA A MORIR”

“Las fuertes lluvias de septiembre de 2017, alimentaron la Cuenca del Valle de México, entre ellos el río San Juan, cuyo cauce viajó del Valle de Teotihuacan hasta su desembocadura en el Lago de Texcoco, provocando inundaciones en toda esa zona y filtraciones a la barda perimetral que delimita los terrenos donde se pretende iniciar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Científicos y campesinos comprendieron el mensaje de nuestra Madre Naturaleza y los efectos del Cambio Climático. Es claro: LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO”.



Si se trata de recuperar el país , pues adelante y sin miedo… ni intereses bastardos.