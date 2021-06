Afirman que Gerardo Vargas Landeros está obligado a hacer un buen gobierno

Sin posibilidad. ¿Tienen el excandidato del Partido del Trabajo Domingo Mingo Vázquez y el priista Marco Antonio Osuna Moreno posibilidades de que se anule la elección para alcalde de Ahome? Ninguna. Así de tajantes son los que saben en materia electoral, ya que aseguran que la voluntad popular no se transgrede en el escritorio. Algunos no ven que el contexto en que se desarrolló la elección haya tenido una influencia mayor en el resultado para la alcaldía que favoreció al candidato morenista-pasista Gerardo Vargas Landeros, que es a lo que apelan Mingo Vázquez y Osuna Moreno. A una semana de los comicios y con los números de la votación definidos, muchos consideran que la forma no tuvo nada que ver en la intención del sufragio porque la votación fue una para los candidatos a gobernador, diputado federal, diputados locales de Morena y otra para la alcaldía. No fue uniforme. Es decir, los ciudadanos cruzaron el voto. Por eso, algunos dicen que lo del contexto, que es el único argumento de los candidatos perdedores, no se les da. Y ni se diga del ánimo de los magistrados electorales.

La oportunidad. Tras los resultados en las urnas, muchos dicen que Vargas Landeros está obligado a hacer un buen gobierno. Los números indican que ganó, pero tiene a un amplió sector en contra, ya que la elección se terció. La clave de su triunfo fue por el voto de la zona rural y que el voto duro del PAN en el municipio, pero marcado más en la ciudad, se dividió entre Mingo Vázquez y Marco Antonio Osuna Moreno. De haberse inclinado totalmente en alguno de estos dos, otra fuera la historia. Incluso, algunos hacen la anotación que con los votos del Partido Sinaloense se alzó con el gane. El caso es que para estos y para los que no votaron a su favor Vargas Landeros tiene que gobernar de la mejor manera. Tiene que reivindicarse y reivindicar a Morena que perdió terreno en la alcaldía por la forma de gobernar de Guillermo Billy Chapman.

La cabeza. Los panistas de Ahome empezaron el ajuste de cuentas. Con un pésimo resultado como partido, ya que de 38 mil votos de antaño en esta elección rondó en los 10 mil, un grupo de panistas encabezados por el exregidor Yoshio Vargas exigen la cabeza del presidente estatal del blanquiazul Juan Carlos Estrada. El argumento es que los dañó la alianza con el PRI, lo que no querían, pero se las impuso el líder estatal panista.

El quiebre. Muchos consideran que en su debut en política-electoral Mingo Vázquez hizo un buen papel. Los números no mienten. Sin embargo, dicen que se le fue la alcaldía por la alianza que hizo con el alcalde Chapman y el líder de Aquí No, Ulises Pinzón, de Topolobampo. Calculan que ahí se le fueron los votos de la diferencia. ¿Será?. En retrospectiva, hay priistas que sostienen que con él o el exalcalde Álvaro Ruelas Echave el tricolor no fuera el derrotado para la alcaldía. Pero como Mingo fue el que estuvo en las boletas es más tangible medirlo.

Se les hizo. La carricense Deysi Yudith Ayala y la del 9 de Diciembre Laura Elena Valdez son las únicas que van a gozar las mieles de la derrota priista. La primera va a entrar al Congreso del Estado como diputada local pluri y la segunda al Cabildo de Ahome como regidora pluri.

Sin pataleo. El que no se va a meter en enredos poselectorales es Vicente Pico, excandidato del Verde Ecologista para la alcaldía de El Fuerte. Perdió con mil votos frente al morenista Gildardo Leyva, que se pegó un buen susto. Y dicen que no va a impugnar la elección porque si bien no es dejado sabe que es irse a un pleito estéril. Sabía a lo que se metía. Además, su ánimo no es de perdedor sino de ganador. Incluso, con la votación que tuvo le va a servir a los fortenses: es regidor pluri electo.

