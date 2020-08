Agandalle en el PRI

En una inusitada reunión extraordinaria y virtual del Consejo Político Nacional, se acordó modificar los estatutos y darle facultades casi plenipotenciarias al presidente Alejandro “Alito” Moreno para que elija a los candidatos de todos los niveles de gobierno y amarrar las manos a los gobernadores.

A pesar de que la asamblea contó con el aval del Instituto Nacional Electoral, algunos militantes distinguidos la calificaron como un albazo y los legisladores priistas se rebelaron y truncaron la pretensión del dirigente nacional de elegir él también a los coordinadores de las bancadas de diputados federales y senadores, e incluso de ordenarles el sentido del voto.

Eso sí, también se acuerda que los candidatos firmen un compromiso de pedir licencia y dejen su lugar a sus suplentes en caso que renuncien al partido o a la bancada tricolor una vez que resulten electos. “Alito” tiene facultades, de acuerdo con la reforma, de quitar y poner candidatos, incluso al presidencial, pero los disidentes, teniendo como cabecilla visible a Armando Barajas, calificaron de ilegal, “patito” la reunión, porque aseguran que no hubo quórum y amenazan con impugnar ante el Tribunal Federal Electoral.

Durante los últimos meses, después de la aplastante derrota que sufrió en el 2018, el PRI se ha venido achicando, y en la campaña por llegar a la presidencia nacional Alejandro Moreno había ofrecido que ahora sí habría juego democrático interno, que la misma militancia elegiría a los candidatos, pero les salió con una jugada chueca, ya que pretende acaparar todo el poder. El partido ya es mero membrete y su presidente una figura decorativa, pero con el acuerdo que se acaba de tomar queda en condiciones de doblegar por la vía de la imposición legal a los liderazgos regionales y a la militancia o provoca una rebelión de los gobernadores, porque son los que tienen cierto poder en los estados. Eso sí, el dirigente nacional abre la posibilidad de ir en alianza en el 2021.

Popurrí. Con todo se lanza el presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox, contra los jueces, los magistrados y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Enrique Inzunza, a quienes acusa que ni siquiera a medias cumplieron su compromiso de abrir los juzgados, porque como si estuvieran cerrados, por la serie de restricciones. Solo permiten la entrada de un abogado y por 15 minutos, cuando podrían entrar cinco o seis, piden que hagan citas pero no contestan el teléfono, igual deberían recibir todas las promociones que se hacen pero las condicionan a las citas. Dice que tomarán medidas radicales si no les permiten trabajar.



ADVERTENCIA. Desde Nayarit, ayer el secretario de la Sedena, general Luis Crescencio Sandoval, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzaron una advertencia al fiscal de Guanajuato y a los jueces: que no se atrevan a armar mal las consignaciones, o a dejar libre a Antonio Yépez “El Marro”, capo del narco, huachicolero y secuestrador, porque costó mucho trabajo aprehenderlo.



GUERRA. La barbarie de nuevo con la explosión en Beirut, que contabilizaba 60 muertos y cerca de 3 mil heridos.