Agarran en curva a regidores

¿Cómo apoyaría el Gobierno, entonces?, fue la pregunta que hizo una de las exponentes en el segundo Cabildo Abierto de Salvador Alvarado en el tema del reciclaje, después de escuchar cómo los regidores que hablaron del tema que propuso se dedicaron a agradecer su participación y a “aportar” al tema, sin embargo, nadie de los que habló daba alguna solución o propuesta, parecía que todos ya habían dado al carpetazo. Cuando la ciudadana hizo este cuestionamiento, todos se miraban a los ojos y se tiraban la bolita con la mirada, tal parecía que no tenían una respuesta firme, y pensaron que con solo elogiar la propuesta hecha pasarían al siguiente punto. El valiente fue Marco Antonio López González, que se aventuró a comentar, aunque no dijo mucho y solo pidió enviar a comisión esta petición.

Un gran proyecto se avizoraba en Salvador Alvarado para el Día del Peatón, se decía que se haría un gran evento, y no solo eso, sino que se especulaba que se haría un callejón apto para el tránsito seguro de los peatones, algo que mencionaron el delegado de Vialidad y Transportes, Hugo Félix, y Ricardo Cruz Rocha, director de Obras Públicas, que aunque se limitaban a no hablar mucho del tema debido a que esperaban realizar un evento para dar a conocer esta información, con seguridad dijeron que harían una gran celebración con el objetivo de recordar el respeto al peatón, con la participación de Sebides, sin embargo, este festejo pasó de noche. Ya han pasado algunos días de la fecha y no se sabe nada de este plan que parecía ser tan ambicioso.

A pesar que la quema de soca en la región es un problema complejo que pone en riesgo al medio ambiente, y a pesar de lo que esto representa, se ha visto que poco hacen las autoridades para controlar esta grave problemática. En la actualidad las posibilidades que exista quema de soca son casi nulas, porque la mayoría de los terrenos ya fueron sembrados, pero fue hasta entonces que en Mocorito y Angostura tomaron cartas en el asunto. Apenas el lunes se formó en el Pueblo Mágico el Comité contra la Quema de Soca, y en Angostura el alcalde Miguel Ángel Angulo dio a conocer cómo se castigaría a responsables de la quema de soca. Sin duda, es bastante valioso lo que ambos municipios hicieron y se aplicará en los próximos años, no obstante, este año hizo falta que se tomaran medidas en cuanto a este tema.

La basura regada por basureros clandestinos, basurones que no cumplen con las reglas sanitarias necesarias, e incendios en los tiraderos municipales, son algunos problemas que se presentan en la región del Évora, y pese a esto, no se ve a ningún municipio hacer nada por ello. El problema cada día crece más y al parecer nada se hace al respecto, aun cuando ecologistas y ambientalistas advierten sobre los daños que esto trae consigo. Joel Retamoza, presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense, mucho ha recalcado que es necesario que se hagan rellenos sanitarios adecuados, no obstante, las autoridades locales y estatales no prestan atención a ello y siguen como si nada pasara.