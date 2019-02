Agarraron a los que ganaban sin trabajar

Los que andan con todo son los del Ayuntamiento de Culiacán, pues ya despidieron a 62 trabajadores porque se encontró que no desempeñaban función alguna y se les pagaba 594 mil pesos mensuales. ¡Y van por todos! Así lo anunció el oficial mayor Alejandro Amézquita Villaseñor. Así que, si usted andaba de aviador, en el Ayuntamiento o tiene a algún familiar ahí, póngase a buscar trabajo o avísele a su pariente que le busque. Para mayor información, llamar al fon (667) 758 01 01.

> Inglés de a grapa

Los de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Ahome necesitan unos buenos negociadores pa’ que les ayuden a arreglar varios líos que hay entre el magisterio, como el de los profes de inglés, que alegan que ni les dan la lana del jale chambeado ni les dan contratos pa’ asegurar su trabajo. También está el problema de los maestros de tiempo completo, que se la parten todo el día en la escuela y afirman que tampoco hubo morralla pa’ ellos en el mes de enero. Así que, si usted sabe de algún negociador fregón que ayude tanto a calmar las aguas por una parte como a cumplir en tiempo cabal con el salario, échele el fonazo al chaca de la Sepyc en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, al (667) 758 51 00.

> No ven o no quieren ver

En Guasave les urge un oftalmólogo experimentado en casos difíciles, pues tal parece que ni el administrador del Panteón Municipal ni el director de Servicios Públicos se han percatado del pésimo estado en el que se encuentra el camposanto. Los baños no funcionan desde hace tiempo y en algunas pilas hace falta el agua, además de los montones de basura que hay. Si eres de estos especialistas, échale la llamada al mero mero de Servicios Públicos, Rolando Gálvez, al teléfono (687) 872 53 94.

> Programémonos pa’l Carnaval

El mero mero de los Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro Sillas Lara, anda buscando con urgencia alguien que le ayude a revisar si al calendario escolar le programan la suspensión de clases durante el Carnaval, pues la raza no va a la escuela y luego andan buscando culpables, pero pues esto se puede programar poniendo más días de clases. Si le interesa, échele la llamada al fon (673) 732 62 22, y póngase a trabajar en este tema.

> Se acabaron los cochinos

El departamento de Ecología del Ayuntamiento de Rosario se puso las pilas y está atendiendo las quejas pa’ agarrar en la maroma a todo aquel que tire basura en caminos vecinales y carreteras. Los primeros resultados arrojan la detención de seis personas, a quienes se les aplicó una fianza de 15 a 30 salarios mínimos, o 36 horas de arresto. Con esto, el encargado de Ecología, Pedro Corona Zambrano, busca la manera de erradicar la contaminación, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía pa’ llevar ante un juez a todo el que tenga la costumbre de arrojar la basura en la vía pública. No la piense más y póngale el dedo a los cochinos marcando al (694) 952 04 10.