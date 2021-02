Agarraron el avión los priistas

Alzados. Los priistas ahomenses, sobre todo los de las m arrobadas, agarraron avión ayer con el evento de entrega de la constancia a Mario Zamora Gastélum como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Sinaloa. La movilización que se dio fue el elemento que tomaron de base para sostener que van a ganar la elección del próximo 6 de junio. Es decir, se cumplió el pronóstico de que con la presencia del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se iba a desbordar el triunfalismo. Ya de regreso al municipio, origen del candidato, no faltó quién alardeara que la demostración de capacidad de convocatoria echó por tierra los malos augurios. Como si los ahomenses no supieran que salen sobrando los eventos masivos a la hora de que los ciudadanos acuden a las urnas.



En las vísperas. En las vísperas de que el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, defina si van en candidatura común con Morena para la gubernatura, alcaldías y diputados locales, en Ahome se calentó el ambiente porque de ello depende los escenarios de competencia electoral. Por esta razón, algunos candidatos y otros por serlo andan nerviosos. Y es que mañana es la fecha que definió Cuen Ojeda para determinar cómo van a ir el próximo 6 de junio. Si van con Morena para la gubernatura, las diputaciones y las alcaldías algunos dicen que ya no hay más que decir, pero otros aseguran que si van solos dan la pelea. Es cuestión de horas para saberlo si es que Cuen Ojeda no pospone el anuncio.



La forma. Para que se acaben “grillas e intrigas”, los consejeros universitarios de la Universidad Autónoma Indígena de México definirán hoy el sistema de votación. Es decir, si van a votar a mano alzada o en secreto para elegir al sustituto de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. Esto es así porque se vino el jaloneo, ya que en la convocatoria sólo se específica que va a ser por votación directa. Lo van a especificar mejor hoy. Luego de esto el lunes y martes ya se sabrá quiénes se registran.

Acusaciones. A dos días antes de las elecciones para la presidencia de la Asociación Ganadera Local de El Fuerte, se agudizó el encontronazo entre los candidatos Juan López Armenta y Cornelio Vea. Dicen que el resultado de las elecciones va a adelantar el escenario en las votaciones para la alcaldía, diputación y la gubernatura en El Fuerte. Y es que Juan López, apoyado por el aspirante a la alcaldía Vicente Picos, acusó abiertamente a Cornelio Vea de cobrar sin trabajar en el Ayuntamiento. O sea, que es un aviador. El golpe que dio quedó neutralizado. Y es que empezó a circular un video en el que él aparece exhibiendo a unas jóvenes en condiciones inapropiadas. El efecto que tuvo es que no tiene seriedad, no está centrado. Los ganaderos tienen la última palabra.



El motivo. Por cierto, el empresario transportista Vicente Picos sostuvo que busca la alcaldía de El Fuerte no por hambre sino porque lo quiere. Su aspiración es sacarlo del atraso. Picos tiene amarrada la candidatura por el Verde Ecologista y con posibilidades de que otros partidos se les sumen para ir como candidato común. Y si no se da la formalidad de otros, cuentan que se le van a sumar algunos grupos de todos los partidos, incluidos los de Morena.

Limpia. La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) sigue sumando apoyos para la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. José Sánchez Reséndiz, presidente del Comité de Vigilancia del Sistema Lagunar de Topolobampo, pegó en el clavo: si no se le da la oportunidad a GPO de descontaminar la bahía, nadie lo va a hacer. A estas alturas, su opinión es compartida por muchos.