Agarrón en fiestas patrias

Previo al Grito de Independencia, ayer se suscitaron varias escaramuzas verbales entre el gobierno de la Cuarta Transformación y los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Vicente difundió un video en el que acusa a Andrés Manuel López Obrador de dividir a los mexicanos y de que la ceremonia sería para “chairos”.

El que salió a contestar es el director de CFE, Manuel Bartlett, mientras que miles de personas empezaron a llenar el Zócalo de la Ciudad de México desde temprana hora, para estar presentes en la fiesta popular, a la vez que periódicos de circulación nacional hicieron un recuento de cómo fueron los “gritos” de los expresidentes enfrentados a las protestas populares.

Aquí en Sinaloa a temprana hora el subsecretario de Gobierno, Joel Bourciéguez, presidió por la mañana el izamiento de la bandera, en representación del gobernador Quirino Ordaz, donde garantizó de nueva cuenta la seguridad y exhortó a la gente a celebrar con civilidad, sanamente.

Hoy, las autoridades se tendrán que levantar temprano de nuevo, para presidir el desfile del 16 de Septiembre, y a nivel nacional la novedad es que desfilará la Guardia Nacional, junto con el Ejército y la Marina.

Son días de festejar, y los bancos permanecerán cerrados, de la misma forma no habrá clases en las escuelas y muchas empresas darán el día libre a sus trabajadores. La Independencia, junto con la Revolución, es la gesta histórica que más se conmemora en México.

El pueblo está en calma, son los políticos los que intentan polarizar e incendiar al país, aprovechando los festejos.



Popurrí. Ya nada más por no echarse atrás y cumplir la protesta que habían anunciado por las redes sociales, unos 10 integrantes del autodenominado Congreso Nacional Ciudadano marcharon ayer por la mañana, por la Leyva, partiendo del Parque Carranza, en protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el “anti-grito” había más elementos de Protección Civil y Vialidad cuidándolos que marchistas.

Mientras en Culiacán, ciudadanos que habían anunciado que boicotearían la ceremonia de El Grito, salieron a las calles a manifestarse exigiendo obras seguras y que primero se atiendan las necesidades, mientras que aquí en Ahome los disidentes solo se dedicaron a transmitir mensajes en las redes sociales contra la administración municipal, pero no se manifestaron públicamente en persona.



EMPERATRIZ. La nota roja siempre llama la atención, y ayer se difundió profusamente la información de la muerte, al parecer por sobredosis, de Claudia O., mejor conocida como “la emperatriz del ántrax, expareja de “El Chino Ántrax”, quien en sus buenos tiempos presumía su figura disparando armas de grueso calibre.



CARRERA. El alcalde Guillermo “Billy” Chapman lució ayer sus habilidades de deportista al encabezar la Carrera de la Independencia que se efectuó por la mañana. Corrió cinco kilómetros y dijo que no corría más porque estaba fuera de forma y porque no está acostumbrado a correr sobre pavimento, pero que para el próximo año correrá más.