Agenda de Quirino. Desde hace casi un mes, en la agenda pública del gobernador Quirino Ordaz Coppel y en sus publicaciones en sus redes sociales, la pandemia de la COVID-19 ha dejado de ser prioridad, y sus eventos se han enfocado en supervisar, entregar e iniciar obras, el equipo de futbol Mazatlán FC y la reactivación del turismo en Mazatlán.

Ya dejó de hacer llamado a la población para que se cuide, no comparte información relacionada al coronavirus y, salvo los reportes diarios del secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, ya no se observan ganas de aplanar la curva de contagios, y los filtros sanitarios han dejado de funcionar.

Se percibe una relajación por todos lados, tanto del mandatario estatal como de su Gobierno, y eso ha bajado a la población; mientras que los inspectores de Coepriss, Protección Civil y de los Ayuntamientos siguen las revisiones de los establecimientos, en donde se ha cumplido, pero el problema es en las calles, donde hay muchas personas que no se cuidan.

En otros estados se observa a los gobernadores preocupados por la epidemia, pero en Sinaloa al parecer ya tiraron la toalla.

Inconformidad. Aún hasta anoche, había un jaloneo entre los comerciantes organizados en pequeño y la Dirección de Comercio Municipal por la instalación de los tianguis dominicales. Las autoridades municipales insistían en la necesidad de postergar la instalación como una medida para frenar los contagios de COVID-19 en Mazatlán.

Argumentaban que la colonia Juárez, sede del tianguis más grande de la ciudad (tiene más de 400 puestos) es la primera en número de casos activos. Los comerciantes se muestran desesperados, pues por varias semanas el Ayuntamiento les hizo creer que a partir del 1 de julio podrían reactivar las ventas con todos los protocolos preventivos, como la sana distancia y el uso riguroso de cubrebocas.

Hasta anoche, todo apuntaba a que los cuatro tianguis que ya existen en Mazatlán no tendrían permisos para trabajar.

Batalla perdida. Después de tres meses de confinamiento domiciliario y una intensa campaña sobre los riesgos letales que constituye la pandemia de coronavirus, parece que no hay forma de convencer algunas familias de que deben cuidarse, acatar los protocolos preventivos para no contagiarse.

Las zonas turísticas de Mazatlán se han visto colmadas por cientos de familias que, sin ningún temor, pasean sin usar cubrebocas, ni guardar la sana distancia. A lo largo del paseo costero se despliegan marinos, policías, guardias turísticos, salvavidas y personal de Protección Civl para vigilar que se cumplan las reglas sanitarias, pero parece ser insuficientes ante el alto número de paseantes y bañistas; la mayoría de ellos, despreocupados ante el avance de la pandemia.

El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, anunció que si aumenta el número de contagios, podría cerrarse de nuevo el malecón, pero para ello esperará dos semanas.

Quejas. Mientras tantos, en los hospitales sigue la lucha diaria por combatir la COVID-19, en donde enfermeras, médicos, laboratoristas y todo el personal de la salud no la está pasando nada bien. En el caso del Hospital General de Culiacán, los trabajadores exigen al Gobierno del Estado el pago del bono COVID-19; y ha trascendido que ante el Gobierno federal, este nosocomio ya no es considerado como COVID, por lo que el recurso destinado para el bono no se les estará otorgando, a pesar de que sigue la pandemia y tienen a muchos pacientes contagiados en atención.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria se le prometió al personal del hospital que les pagarían el bono cada quincena por tres meses, aproximadamente, lo que representa cerca de 30 mil pesos por este apoyo, pero todo ha quedado en promesas; por lo que consideran que ha sido una injusticia, ya que el Hospital General está saturado de pacientes infectados, y hay trabajadores que han muerto al haberse contagiado trabajando, tratando de salvar vidas. El Gobierno ha sido muy injusto con médicos, enfermeras y todo el personal de salud durante la pandemia.