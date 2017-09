Agricultura, fortaleza en el TLCAN

El gran ganador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el sector agropecuario nacional: en los 24 años de vida del pacto trilateral ha crecido 9% anual, por encima de la economía, y genera 40 mil millones de dólares de exportaciones cada año.



Pero no todo es miel sobre hojuelas porque la falta de infraestructura carretera, transporte en frío, refrigeración y despacho aduanal le hacen perder cada año el 30% del valor de las exportaciones; es decir, alrededor de 12 mil millones de dólares entre “el huerto y la mesa”.



En los tres gobiernos y el sector privado de México, Estados Unidos y Canadá existe el consenso de que renunciar al TLCAN sería un gravísimo error para las economías de los tres países, pero sobre todo para los productores mexicanos de cerveza, frutas (berries sobre todo), aguacate, jitomate, tequila y mezcal.



El mayor daño que está generando el gobierno de Donald Trump durante este proceso de renegociación es que gran parte de las inversiones en el sector llevan más de cinco años para que maduren los proyectos y no se sabe si este año, el próximo, o en algún momento se cancele todo.



En vía de mientras, el gobierno de Enrique Peña Nieto eliminó de Brasil y Argentina las barreras no arancelarias para importar de Sudamérica granos, sobre todo maíz amarillo.



Los productores de Estados Unidos no están preparados para que México cierre las fronteras a las importaciones de trigo, carne de ave, cerdo, soya y maíz amarillo, ya que nuestro país compra de esa nación 17 mil 458 millones de dólares.



Entre enero y julio de este año la balanza agropecuaria fue superavitaria en cuatro mil 199 millones de dólares, cifra récord en los últimos 25 años para un periodo similar.



Durante los trabajos del Consejo Nacional Agropecuario, a realizarse en Puebla, habrá voces de todos los colores y sabores que pidan ser firmes en la renegociación con Estados Unidos y hacer valer el poder que México tiene como importador.



Pero habrá otros que urjan a diversificar los mercados de nuestro comercio exterior.

CEMEX-EPOS

Cemex informó que está participando en EPOS, proyecto respaldado por la Unión Europea. Diseñado para facilitar la simbiosis intersectorial de la industria, el proyecto destaca casos de estudio que ejemplifican maneras en las que las compañías emplean residuos de otras industrias para aumentar eficiencia, ahorrar materia prima y contribuir a procesos más sostenibles. En el marco del proyecto EPOS, la planta de cemento de Cemex en South Ferriby (Reino Unido) ha trabajado junto a otras compañías, incluyendo la química con base en ese país, INEOS, para determinar cómo los residuos del proceso de producción podían ser incorporados al proceso de manufactura de cemento. Además de South Ferriby, la multinacional regiomontana presidida por Rogelio Zambrano cuenta con representación en el proyecto EPOS a través de Cemex Polonia, en la parte de producción, y el Cemex Research Group AG en Suiza, en la parte de investigación y desarrollo.

CDMX AVANZA

Hasta antes de este nuevo terremoto que sacudió la CDMX, diversos desarrolladores de vivienda media y social tenían en la mira el proyecto de renovación del Barrio Chino, en la delegación Cuauhtémoc. Lo viene impulsando la Secretaría de Desarrollo Urbano, que comanda Felipe de Jesús Gutiérrez, y para el que se tenían previstos poco más de 130 millones de pesos en dos etapas simultáneas. Las obras comprenden la recuperación, mejora y accesibilidad de la zona del Barrio Chino, es decir, nuevas aceras, alumbrado de última tecnología, rehabilitación de inmuebles y calles, entre otras. Al mismo tiempo, se sabe que el gobierno a cargo de Miguel Ángel Mancera, ha recibido ya propuestas por parte de firmas inmobiliarias para desarrollar no sólo vivienda, sino establecimientos comerciales como tiendas, restaurantes y bares. Pero tras el sismo de este 19 de septiembre el plan seguramente se pospondrá.

GINGROUP

En solidaridad con la población afectada por el terremoto de este martes 19 de septiembre, GINgroup, presidido por Raúl Beyruti Sánchez, abrió a las familias mexicanas y víctimas las clínicas SPORTSCLINICS para ofrecer estudios de radiología simple, así como medicamentos antiinflamatorios y analgésicos de forma completamente gratuita. Hablamos de tres establecimientos ubicados en el World Trade Center, en avenida Paseo de la Reforma 155 y en el complejo comercial Mundo E.