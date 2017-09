Agrocápsulas

AARFS, A.C., en coordinación con FIRA, invitan a los productores y técnicos a un taller de capacitación denominado “Diseño e Implementación de una Biofábrica”, que se llevará a cabo a partir de mañana lunes 4 de septiembre de 09:00 a 19:00 horas en las instalaciones de la Utefi de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, localizadas en el kilómetro 1.5 de la carretera Los Mochis-Ahome.

El curso continuará los días martes 5 y miércoles 6 de septiembre, con el objetivo de proporcionar los principios básicos del control microbiano, así como la producción de hongos entomopatógenos y antagonistas con estándares de calidad, y el uso de la biodiversidad microbiana.





• A partir del 1 de septiembre se levantó la ventana fitosanitaria implementado por las autoridades en la materia, para el control de la mosca blanca, por lo que se abre el periodo de siembra del ciclo otoño-invierno 2017/2018 en los valles agrícolas de esta región, principalmente en lo que se refiere a las hortalizas. Se cuenta con seguridad en la disponibilidad de agua por el buen almacenamiento que presentan las presas, por lo que se espera que sea un ciclo sin contratiempos para los productores; aunque el tema del mercado siempre será un factor de incertidumbre.





• Ante el alto número de productores que no alcanzó a presentar su solicitud de apoyo del Proagro OI 2016/2017 y PV 2017, la Sagarpa extendió la fecha de cierre hasta el 31 de octubre, por lo que se exhorta a los que no han acudido para que realicen el trámite dentro de este último plazo ya que no habrá otra prórroga, y si bien se entiende el desinterés porque se redujo el monto del apoyo es preciso recordar que dicho registro se requiere para acreditar el trámite de apoyos a la comercialización.





• El pasado viernes 1 de septiembre inició en la CDMX la Segunda Ronda de Negociación para la Modernización del TLCAN, con un calendario en el que se analizarán diversos temas como el laboral, prácticas regulatorias, inversión, procedimientos aduaneros, transparencia y anticorrupción, telecomunicaciones, reglas de origen, medio ambiente, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio digital y agricultura, entre otros. Esta segunda ronda termina el 5 de septiembre y la siguiente se celebrará en Canadá.





• El próximo viernes 8 de septiembre el ejecutivo federal presentará ante la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2018, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Habrá que estar atentos a las cifras del presupuesto que se destina al sector agropecuario, particularmente en el tema de la comercialización, ya que de esos recursos depende el monto de apoyos para la Agricultura por Contrato, el Ingreso Objetivo y las Coberturas de Precios.





• CAADES hace del conocimiento de los productores sobre la puesta en operación del Laboratorio Regional de Inocuidad Alimentaria (Laria), que se creó con el apoyo de los gobiernos federal y estatal y los organismos agrícolas, para identificar a los microorganismos que afectan la inocuidad de los productos agroalimentarios y tomar decisiones en el control de riesgos de contaminación. Laria está acreditado por EMA y cuenta con la tecnología y personal especializado para brindar servicios confiables y oportunos; su ubicación está en callejón al Río # 616 norte, col. San Pedro de Rosales, Navolato, Sinaloa, teléfono: (667)1701650, correo: [email protected], página: www.laria.mx.