Agrocápsulas

Felicitaciones a todos los productores socios de AARFS A.C. por el 85vo Aniversario de este organismo, que se celebró el día de ayer sábado 25 de noviembre con un desayuno en el salón de eventos del Country Club, con la concurrencia de numerosas familias de agricultores y representantes de instituciones relacionadas con el sector para testimoniar una fecha histórica que confirma la perdurabilidad y vigencia de un organismo que ha marcado pautas y rumbo en el desarrollo de la agricultura del norte de Sinaloa.

Desde su fundación en el año de 1932, la Asociación ha acompañado el esfuerzo de los hombres y mujeres del campo que ejercen su vocación productiva con tenacidad y convicción, y lo seguirá haciendo en los tiempos por venir con el respaldo de las nuevas generaciones que deberán enfrentar los retos de una agricultura que se transforma a la par de los cambios globales.



- La Sagarpa hace un último y definitivo llamado a los productores que no se han registrado en el ProAgro Productivo ciclos O-I 2016/2017 y P-V 2017, para que acudan a la ventanilla del Cader a más tardar el 30 de noviembre de este año. Es importante que se cumpla con este trámite no tanto por el monto del apoyo que se otorga, el cual ha venido a menos, sino por ser un requisito para participar en el Esquema de Agricultura por Contrato y la comercialización de las cosechas. No habrá más prórrogas.



- AARFS A.C. invita a los socios y sus contadores a una reunión informativa sobre Novedades del CFDI Versión 3.3, para analizar los cambios más recientes antes de su entrada en vigor. La plática será impartida por el Despacho Leyva Albarrán y Asociados - DFK S.C. el próximo lunes 27 de noviembre a las 3:00 p.m. en el auditorio Venancio Hernández del organismo.



- Con la coordinación de Sagarpa y el Consejo Nacional Agropecuario, se celebrará México Alimentaria 2017 Food Show, los días 7, 8 y 9 de diciembre en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de México. Este evento es un referente de negocios, impulso y conocimientos para el sector agroalimentario, con la presencia de 750 expositores, compradores nacionales e internacionales, 17 pabellones y espacios para la interacción de todos los eslabones de la cadena. Será gratuito para los socios que deseen asistir. Mayores informes, en el sitio web: www.mexicoalimentaria.mx, correo electrónico [email protected] o al teléfono +52 (55) 3871 7300 ext. 50122.



- Del 15 al 21 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de México, la V Ronda de Negociaciones para la Modernización del TLCAN. Sesionaron 30 grupos de trabajo con más de 830 negociadores de los tres países, el ambiente en general fue propositivo donde México, como anfitrión, trabajó en sus propias posturas al tiempo que buscaba lograr consenso y facilitar las negociaciones. La VI Ronda se celebrará en el mes de enero del próximo año en Canadá.



- Conforme a los datos de Sivasa que publica Cesavesin, al día 24 de noviembre se han extendido permisos para la siembra de 63 863 hectáreas de frijol en el estado de Sinaloa, y 49 346 hectáreas para la siembra de garbanzo. El año pasado se establecieron en Sinaloa 81 617 hectáreas de frijol, por lo que el avance actual representa el 78 %; en cuanto al garbanzo se sembraron en el ciclo anterior 44 011 hectáreas, por lo que el avance actual significa el 112 %.