Agrocápsulas

A partir del pasado jueves 30 de noviembre, la SHCP anunció la liberación en todo el país de los precios de las gasolinas y el diésel, por lo que la dependencia dejará de publicar los precios máximos de los combustibles, y ahora cada gasolinera decidirá el precio de venta de estos productos.

De esta manera, se inaugura de manera definitiva un mercado de libre competencia, que ya era necesario, que propiciará mayores inversiones y un servicio con mejor calidad, que deberá beneficiar a los consumidores.

Con ello, es recomendable que se comparen los precios que diariamente ofertarán las gasolineras, utilizando la aplicación Gasoapp, disponible en celulares IOS y Android.



- Se venció la última prórroga otorgada por Sagarpa para el registro al ProAgro Productivo O-I 2016/2017 y P-V 2017, señalando que ya no habrá otra oportunidad para los productores que no acudieron a las ventanillas desde el pasado mes de enero en que se abrieron y después de varias prórrogas que se autorizaron. Sin este requisito es posible que los que no se registraron tengan problemas para asegurar los cultivos y comercializar las cosechas.



- Se informa a los productores de tomate que mañana, lunes 4 de diciembre, a las 11:00 horas, se llevará a cabo la Asamblea Seccional Estatal Anual de Tomate de Caades, en la Sala “Lauro Díaz Castro” de dicho organismo en Culiacán. El propósito es informar de las actividades realizadas por CIDH, en relación al Acuerdo de Suspensión del Tomate y el estado que guarda la próxima negociación; se revisará el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la siguiente temporada y se dará el primer informe sobre la Estructura de la Oferta 2017-18.



- Uno de los temas incómodos en la renegociación del TLCAN es la propuesta estadounidense de la estacionalidad de productos hortofrutícolas frescos, la cual busca modificar la Ley de EUA mediante mecanismos que faciliten la implementación de casos de antidumping y subsidios en productos perecederos, que incluso son violatorios a la OMC; el secretario Guajardo informó que no se entró a detalle en este tema en la última ronda, porque es una propuesta inaceptable para México, lo que no supone ningún grado de revisión.



- En el último reporte de siembras de Cesavesin, se tiene un registro al 1 de diciembre de 66,312 hectáreas de frijol en el estado de Sinaloa, y 53,818 hectáreas de garbanzo. En el caso del frijol, este dato representa el 81 % de la superficie sembrada el ciclo pasado, y en garbanzo es el 122 %, lo que indica que habrá una mayor producción de esta leguminosa en Sinaloa, en virtud del buen precio que se logró en la cosecha anterior. Sin embargo, una mayor oferta podría significar precios más bajos el siguiente año.



- Como resultado de la modernización de las cuentas nacionales (cambio de año base del 2008 al 2013), el valor agregado bruto para la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, se incrementó en 0.9 %, pasando de 506,394 a 510,906 millones de pesos, mientras que la participación del sector primario en el valor agregado bruto total de la economía se mantuvo en 3.3 %.