Agrocápsulas

Les recordamos que el próximo miércoles 6 de febrero se llevará a cabo un curso de Reformas Fiscales 2019, dirigido a los contadores de nuestros productores socios, con el propósito de actualizarse en temas como Expectativas Económicas, Ley de Ingresos de la Federación, Ley de Confianza Ciudadana, Decreto RFN y Reglas de Aplicación, entre otros.

Este evento estará a cargo del despacho contable Leyva Albarrán y Asociados de 15:30 a 18:45 horas, en el Auditorio Venancio Hernández Gaxiola de esta Asociación de Agricultores. Para mayores informes favor de comunicarse al tel. 8-12-23-91 o al correo electrónico asesoria@aarfs.com.mx con Lic. Joel Alexander Leyva del departamento Asesoría Contable y Fiscal de AARFS AC.





• NSF INTERNATIONAL invita a participar a los exportadores de frutas y hortalizas al curso “Produce Safety Alliance” (PSA), a celebrarse el próximo 11 y 12 de febrero de 2019 en las instalaciones de AARFS, AC. El objetivo principal es aprender sobre inocuidad de productos frescos, el Reglamento de Frutas y Hortalizas Frescas (Produce Safety Rule) de la Ley de Modernización de la Inocuidad (FSMA), las Buenas Prácticas Agrícolas (GAPs), y cogestionar los recursos naturales e inocuidad de los alimentos. Para mayor información favor de comunicarse al celular (442)5921822 y/o correo electrónico rramirez@nsf.org. Los productores socios de este organismo tendrán un precio especial.





• Asimismo, NSF INTERNATIONAL impartirá el curso oficial “PrimusGFS v3”, los días 13, 14 y 15 de febrero en el Hotel Fiesta Inn de Los Mochis, dirigido al personal encargado de la implementación, auditoría interna-externa y mejora continua del plan de inocuidad de una agrícola con miras a la Certificación Primus GFS. El objetivo de este curso es conocer la estructura del estándar PrimusGFS e identificar los principales requisitos que aplica en su operación, con la finalidad de estructurar su plan de inocuidad, registros y documentos asociados para cumplimiento del estándar así como la mejora del mismo. Los participantes requieren experiencia básica en inocuidad. Para mayor información favor de comunicarse al celular (442)5921822 y/o correo electrónico rramirez@nsf.org. Los productores socios de este organismo tendrán un precio especial.





• De acuerdo al avance semanal de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del estado de Sinaloa ciclo O-I 2018/19, el frijol registra una superficie de 34,650 has. (11,184 has. corresponden al Valle del Fuerte y 10,886 has. al Valle de Guasave principalmente), garbanzo 37,384 has., maíz blanco 530,651 has. (121,030 has. Valle de Culiacán, 112,325 has. Valle de Guasave, 94,857 has. Valle del Fuerte, 64,435 has. Valle del Évora y 62,935 Valle de San Lorenzo principalmente), maíz amarillo 5,939 has. y 40,240 has. de trigo establecidas casi en su totalidad en la zona norte del estado.





• Se espera que los próximos días se generalicen las trillas de cultivo de frijol en el Valle del Fuerte, con la confianza de que existan condiciones favorables en su comercialización debido a la baja superficie establecida en el actual ciclo agrícola, poniendo a su disposición AARFS AC el servicio de recepción de este grano.