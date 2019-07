Agrocápsulas

AARFS AC solicita a los productores que participaron en nuestro programa de comercialización de trigo panificable otoño-invierno 2018/19, acudan a nuestras oficinas de comercialización a realizar el trámite de precio de garantía de 5,790 pesos por tonelada, apoyo operado por el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) perteneciente a la Sader. Con lo anterior, el productor además de recibir el precio pactado en el contrato, podrá acceder a un pago complementario para llegar a un ingreso total de 5,790 pesos, con un límite de apoyo hasta 100 toneladas por productor.



- Las trillas de maíz del ciclo otoño-invierno 2018/19 se encuentran en su etapa final estimando un avance de cosecha de 96 % en la zona norte de Sinaloa. En lo que respecta al avance de acopio de AARFS AC, se tienen registradas a la fecha 206,086 toneladas en sus cuatro centros receptores de maíz, en Planta Jiquilpan 146,562 tons. al 95 % de capacidad, El Globo 38,024 al 86 %, La Despensa 11,226 al 99 % y Corerepe 10,275 al 100 % de su capacidad.



- El cultivo de maíz, considerado el más importante en nuestro país, en este ciclo agrícola otoño-invierno 2018/2019 se sembraron a nivel nacional poco más de 1.26 millones de hectáreas de riego y temporal, de las cuales el 63 % corresponde a la modalidad de riego. Sinaloa registró una superficie sembrada de maíz de 543.6 mil hectáreas, significando el 68 % del total nacional, de las cuales 537.6 mil hectáreas (99 %) fueron de maíz blanco y 6 mil hectáreas de maíz amarillo. Esto representa un incremento de 100 mil hectáreas comparado al ciclo anterior, de las que se pretende obtener una producción de 6.24 millones de toneladas, la cual se convertiría en cosecha récord. Con lo anterior, se confirma una vez más la gran vocación agrícola del estado de Sinaloa.



- Derivado de las fuertes lluvias que azotaron nuestra ciudad en 2018, provocando graves inundaciones, terribles pérdidas en hogares, comercios, tierras de cultivo, entre otros, y habiendo familias que lo perdieron todo, AARFS AC en coordinación con la Intercamaral de Los Mochis, hacen un llamado a toda la comunidad agrícola y sociedad en general a reciclar, reducir y reutilizar productos de consumo desechables como plásticos, latas, vidrios, entre otros contaminantes, así como también a NO TIRAR BASURA en las calles, disponer correctamente de los servicios públicos y practicar el desecho eficaz de basura y otros contaminantes a manera de prevenir tragedias durante la próxima temporada de lluvias. Cabe mencionar que en 2018 se retiraron más de 12 toneladas de basura acumulada en calles, drenes y canales, lo cual ocasionó el desbordamiento de estos, provocando grandes afectaciones. Se reitera a toda la comunidad a NO TIRAR BASURA y sumarse a trabajar para la prevención de inundaciones, ¡SIN TU AYUDA NINGÚN ESFUERZO ES SUFICIENTE! Trabajemos juntos por un Mochis más limpio.



- A causa de las altas temperaturas que se presentan actualmente en nuestro estado generando riesgos a la salud de la población, especialmente a los jornaleros agrícolas, que pueden presentar situaciones como golpes de calor ocasionando insolación, lesiones dérmicas y otras enfermedades que pueden ser fatales, AARFS AC y Coepriss extienden como sugerencia tomar las siguientes precauciones: 1) Tomar abundante agua potable; 2) Evitar bebidas alcohólicas y con cafeína; 3) Protegerse del sol usando ropa ligera y fresca; 4) Mantener los alimentos frescos y en buena temperatura; 5) Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño; 6) Desinfectar frutas y verduras; y 7) Evitar consumir alimentos de la calle. En este sentido es importante contar con el apoyo del sector agrícola y comunidad en general para promover estas prácticas saludables no sólo en el trabajo de campo si no en el día a día.