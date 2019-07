Agrocápsulas

Con el objetivo de crear sinergia y trabajo en equipo para el desarrollo agrícola, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Valladolid y el presidente de Caades, Gustavo Rojo Plascencia, lograron reunirse con el secretario de Agricultura y Desarrollo, Rural Víctor Villalobos Arámbula, donde se abordaron diferentes temas de interés, destacando entre estos un planteamiento para un esquema permanente de adquisición de coberturas anticipadas, el cual tiene el propósito de que el agricultor pueda aprovechar los instrumentos que brinda el mercado de los futuros de Chicago a través de las opciones de coberturas de precios, con el objetivo de alcanzar niveles de precios más rentables, optimizando de esta manera los apoyos por parte de Sader. Gobierno y organismos se encuentran manos a la obra con esta propuesta a través de una agenda de trabajo.



- Con motivo del Día del Policía Municipal, el presidente de AARFS AC, Ing. Marte Vega Román, entregó un donativo a Grupo Goter en reconocimiento a su noble labor como agentes de seguridad pública, agradeciendo especialmente la gran tarea y esfuerzo que han realizado en el sector agrícola, prestando sus servicios para la guardia y custodia de predios agrícolas, así como su destacada participación en operativos que han servido de protección, rescate y seguimiento de delitos que han afectado cultivos como frijol, papa, maíz y mango, entre otros. ¡Enhorabuena!



- En esta temporada de lluvias, AARFS AC e Intercamaral de Los Mochis hacen un llamado a toda la comunidad agrícola y sociedad en general a reciclar, reducir y reutilizar productos de consumo desechables como plásticos, latas, vidrios, entre otros contaminantes, así como también a NO TIRAR BASURA en las calles, disponer correctamente de los servicios públicos y practicar el desecho eficaz de basura y otros contaminantes a manera de prevenir tragedias durante este verano. Cabe mencionar que en 2018 se retiraron más de 12 toneladas de basura acumulada en calles, drenes y canales, lo cual ocasionó el desbordamiento de estos, provocando grandes afectaciones. Se reitera a toda la comunidad a NO TIRAR BASURA y sumarse a trabajar para la prevención de inundaciones, ¡SIN TU AYUDA NINGÚN ESFUERZO ES SUFICIENTE! Trabajemos juntos por un Mochis más limpio.



- En el centro de Sinaloa, el Comité Pro Estimulación de lluvias arrancará un programa de bombardeo de nubes el 5 de agosto próximo, los equipos técnicos están por arribar a Culiacán, y las bengalas están en la sede de la empresa importadora en Guadalajara, Jalisco. Este programa está contemplado para la parte alta de las cuencas, entre el río Elota y el río Sinaloa, donde se establecen el 30 por ciento de la agricultura del estado en el ciclo agrícola otoño-invierno. Este programa tendrá una inversión de 10 millones de pesos aproximadamente, donde el Gobierno del Estado aportará hasta 3 mdp y el resto los productores agrícolas. Asimismo, existe la petición de los sectores productivos del sur de Sinaloa para que este programa se extienda a esa región. Con esto se busca que este programa se realice cada año, debido a que las presas no alcanzan niveles óptimos con los promedios de precipitación pluvial que se registran en la entidad.