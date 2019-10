Agrocápsulas

El presidente de AARFS AC, Ing. Marte Vega Román, comprometido con los mejores resultados como dirigente de este organismo agrícola, asistió recientemente a la XXV Asamblea General de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego ANUR, que se llevó a cabo del 23 al 25 de octubre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Bajo el tema de “El uso eficiente del agua en la agricultura en México”, en este evento se reunieron distintas agrupaciones agrícolas del país, con el objetivo de mejorar el riego agrícola, canalizar sus inquietudes o propuestas y facilitar la administración de los sistemas e infraestructuras de irrigación, así como ampliar la participación en el desarrollo hidráulico y rural del país.



- AARFS AC pone a su disposición semilla de maíz de las mejores marcas como PIONEER, DEKALB y ASGROW para su siembra en este ciclo otoño-invierno 2019/20. Le invitamos a visitar nuestras sucursales y oficina Matriz, en donde encontrará variedad de insumos necesarios para esta temporada agrícola como lo son: fertilizantes y agroquímicos, así como herramientas y materiales para realizar su actividad, también podrá encontrar diesel ultra bajo en azufre en las estaciones de nuestras sucursales. Para mayor información, no dude en contactarnos al teléfono (668) 812-3349, donde con gusto lo atenderemos.



- De acuerdo al último avance de expedición de permisos de siembra por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal en Sinaloa, se tiene un registro de 20 mil 374 hectáreas de frijol, 429 has. de garbanzo y 67 mil 035 has. de maíz blanco. En comparación al registro del año pasado a la misma fecha se tenía un avance de 13 mil 30 has. de frijol, mil 275 has. de garbanzo y 119 mil 291 de maíz blanco. Para este ciclo agrícola, por no haber suficientes volúmenes de agua en las presas de Sinaloa, el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable determinó reducir alrededor del 35 por ciento la siembra de maíz blanco, lo que significaría establecer una superficie de 346 mil hectáreas.



- AARFS AC invita a todos los productores agrícolas a participar en el programa Campo Limpio, operando desde hace 20 años en los Valles del Fuerte y del Carrizo, el cual surgió bajo la promoción de CAADES, Gobierno del Estado, AMOCALI y AARFS AC. Este programa ha sido clave para coadyuvar a una agricultura sustentable y un medio ambiente sano, mediante la recolección y confinamiento seguro de envases vacíos de agroquímicos. AARFS AC, en coordinación con los diferentes actores agrícolas que participan en este programa, ha logrado tener una mayor cobertura de recolección de envases a través de más de 100 contenedores primarios establecidos por Módulos de Riego, JLSVVC, Agroempresas y Pistas de Fumigación Aérea, principalmente, donde el productor puede depositar sus envases vacíos de agroquímicos. Asimismo, AARFS AC cuenta con cuatro contenedores primarios de envases ubicados en sucursales de Ahome, Juan José Ríos, La Despensa y Corerepe, y un centro de acopio temporal en Barobampo. Para más información, favor de comunicarse a nuestro departamento de Estrategias Agrícolas.



- Próximamente está por celebrarse el XVII Congreso Nacional de la Papa, organizado por la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana, con el lema “Transformación de la industria de la papa: Tecnología y visión de futuro”, este gran evento se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre, en las instalaciones de CUM, en nuestra ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Exhibición comercial, demostración de maquinaria, business lounge, centro de negocios, conferencias, concursos, así como eventos sociales y recreativos, ofrece este congreso con el objetivo de posicionar el sector de papa mexicano, conocer nuevos productos y herramientas, ser un punto de encuentro entre los actores de la cadena agroalimentaria, así como ser una plataforma para generar, posicionar negocios y formar alianzas. AARFS AC se enorgullece de formar parte de los mejores eventos que se llevan a cabo dentro del sector agrícola, y extiende la más cordial invitación a todos los socios, agricultores y productores de nuestra comunidad agrícola para que visiten nuestro stand ubicado en el #58 del pabellón de exhibición comercial, en esta exposición usted encontrará información relevante de los servicios y productos de AARFS AC, así como juegos interactivos, premios y más. ¡Lo esperamos!