Agrocápsulas

Sospecha. Con el objetivo de conjuntar acciones para fomentar la investigación agrícola en beneficio de los productores de los Valles del Fuerte y El Carrizo, esta semana firmaron un convenio de colaboración el Ing. Marte Vega Román y el Sr. Ulises Robles Gámez, presidentes de AARFS AC y Fundación Produce Sinaloa, respectivamente. Con lo anterior, ambos organismos agrícolas fortalecerán el desarrollo de proyectos de investigación, tales como el Programa de Reproducción e Incremento de semilla de trigo variedad RSM-GLENN F2018, apta para el norte de Sinaloa, así como también un campo demostrativo ubicado en La Despensa, donde se estará validando labranza convencional vs conservación, fertilización, sensor Green Seeker, manejo integrado de plagas, entre otros.



• AARFS A.C. en coordinación con Fundación Produce Sinaloa A.C., opera una de siete Centrales de Maquinaria Agrícola Especializada para Labranza de Conservación que se encuentran en Sinaloa, la cual cuenta con diversos equipos agrícolas como sembradoras de precisión para grano grueso como maíz y frijol, equipo para fertilización con granulados, strip till (labranza en línea), aspersora y desvaradora, los cuales están disponibles para nuestros productores socios que estén interesados en incursionar en estos sistemas de labranza de suelos, basado principalmente en la eficiencia del uso de la maquinaria agrícola, reduciendo directamente los costos de producción. Para obtener mayores informes favor de comunicarse al Departamento de Estrategias Agrícolas en donde con gusto se dará seguimiento a su solicitud.



• AARFS AC le recuerda a todos sus socios y agricultores que aún no han tramitado su seguro agrícola, que de acuerdo a las Reglas de Operación para el Seguro Agropecuario se estableció como fecha límite para recibir y pagar solicitudes de seguro el próximo 15 de diciembre de 2019, por lo que se extiende la recomendación de hacer la solicitud y pago del seguro de su cultivo a más tardar el próximo jueves 12 de diciembre para poder acceder al subsidio del 21% sobre el costo por hectárea de seguro agrícola.



• Se informa a los productores agrícolas que AARFS AC abrió el registro de recepción de solicitudes de socios de nuevo ingreso, invitando a los interesados se acerquen al Departamento de Estrategias Agrícolas y/o se comuniquen al teléfono 812-43-96 para mayor información.



• De acuerdo al último registro de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del estado de Sinaloa ciclo O-I 2019/20, el frijol tiene un avance de 43,972 hectáreas (15,466 has. corresponden al Valle del Fuerte y 14,200 has. al Valle de Guasave principalmente), garbanzo 7,708 has., maíz blanco 224,058 has. (74,515 has. Valle del Fuerte, 51,244 has. Valle de Guasave, 37,988 has. Valle de Culiacán y 19,666 has. Valle del Évora principalmente), maíz amarillo 3,932 has. y 16,167 has. de trigo panificable. Cabe señalar que el programa de siembras presentado por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable para Sinaloa fue de: frijol 65 mil, garbanzo 5 mil, maíz blanco 346 mil, maíz amarillo 30 mil y trigo 60 mil.



• AARFS AC pone a su disposición variedad de insumos agrícolas y productos de ferretería agrícola para este ciclo otoño-invierno 2019/20. Le invitamos a visitar nuestras sucursales y oficina Matriz, en donde podrá encontrar fertilizantes líquidos y granulados, agroquímicos, herramientas y materiales para realizar su actividad, también tenemos a su disposición diésel ultra bajo en azufre en las estaciones de nuestras sucursales. Para mayor información no dude en contactarnos al teléfono (668) 812-3349, donde con gusto lo atenderemos.