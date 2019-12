Agrocápsulas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Segalmex informaron recientemente que dentro del Programa de Precios de Garantía para granos básicos se hicieron algunas adecuaciones al apoyo al cultivo de trigo dentro de las que destacan: para trigo panificable aumentó el límite de toneladas apoyadas de 100 a 300. Donde las primeras 100 toneladas tendrán un estímulo total de 1,800 pesos por tonelada y las 200 toneladas adicionales el apoyo será del 50 %, lo que equivale a 900 pesos por tonelada. Además, se incluye variedad de trigo cristalino donde se otorgará el 40 % del estímulo que equivale a 720 por tonelada hasta 50 tonelada por productor. El precio de garantía de trigo es de 5,790 pesos por tonelada.



- Desde el inicio del presente año, AARFS AC se ha planteado el objetivo de renovarse a través del uso de nuevas tecnologías, por lo que ahora contamos con un nuevo servicio al socio: Agricultura de precisión. El estudio digital de cultivos es posible gracias a nuestro dron de ala fija Ebee SQ, el cual puede generar diversos mapas: Orthomosaico (vista aérea), NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) y Zonation (Estratificación de Calidades de Cultivo Mediante Colores).

Gracias al mapeo por dron, usted podrá realizar un diagnóstico eficiente y oportuno de enfermedades, plagas, bajas densidades de población, déficit o exceso de agua y especificar puntos críticos en los predios. Es recomendable realizar este estudio cuando el cultivo cubre totalmente el suelo en casos de maíz, frijol y trigo; de esta manera no habrá errores en el sensor de reflectancia. Más de 20 vuelos han sido realizados y más de 700 hectáreas han sido beneficiadas gracias a la información oportuna que brinda este servicio gratuito para socios de AARFS AC. Le invitamos a visitar el área de Estrategias Agrícolas y agendar su vuelo.



- Vuelve Expo Agro Sinaloa con el objetivo de generar negocios entre el sector agrícola y privado. Este evento de talla internacional contará con expositores líderes a nivel mundial, más de 200,000 m2 de exposición, innovaciones agrícolas, capacitaciones, centro de agronegocios, parcelas demostrativas y show de maquinaria agrícola. Asimismo, en este evento se impartirán tres cursos intensivos: Agroecología, Hortalizas y Maquinaria. Dentro de la temática de las conferencias destacan: Agricultura digital, Nutrición foliar, Agroemprendimiento, Transformación digital en empresas agrícolas, Agricultura de precisión, biotecnología, sustentabilidad y agroecología, Nanotecnología agrícola, entre otros. Expo Agro se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de febrero de 2020 en el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa ubicado en Aguaruto, Culiacán.



- Se informa a los exportadores de hortalizas que los horarios de la Aduana Mexicana de Nogales para el próximo martes 24 será de 8:00 am a 2:00 pm y el miércoles 25 permanecerá cerrado, martes 31 de diciembre 8:00 am a 2:00 pm y cerrado el miércoles 01 de enero de 2020.



- En seguimiento a los registros de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del estado de Sinaloa ciclo O-I 2019/20, el frijol tiene un avance de 46,079 hectáreas (15,710 has. corresponden al Valle del Fuerte y 14,630 has. al Valle de Guasave, principalmente), maíz blanco 245,072 has. (76,311 has. Valle del Fuerte, 55,833.64 has. al Valle de Guasave; 43,960 has. al Valle de Culiacán y 21,116 has. al Valle del Évora principalmente), maíz amarillo 4,512 has., garbanzo 8,080 has. y 18,796 has. de trigo panificable.



- A todos nuestros socios, agricultores y productores: AARFS AC le reitera que ya se encuentra disponible el registro de solicitud para socios de nuevo ingreso, a todos los interesados se les extiende una cordial invitación a visitar el Departamento de Estrategias Agrícolas y/o comunicarse al teléfono 812-43-96 para mayor información.