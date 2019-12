Agrocápsulas

A todos nuestros socios, agricultores y productores: AARFS AC les recuerda que ya está disponible el registro de solicitud para socios de nuevo ingreso, a todos los interesados se les extiende una cordial invitación a visitar el Departamento de Estrategias Agrícolas y/o comunicarse al teléfono 812 43 96 para mayor información.



- Asimismo, la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur les extiende los más sinceros deseos en estas fechas decembrinas, esperando que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo en compañía de sus familiares y seres queridos, que este 2020 venga lleno de nuevas oportunidades y mucho éxito. ¡Enhorabuena!



- Esta semana el mercado internacional de maíz cerró a la alza debido a las fuertes ventas de exportación, significando el segundo volumen más alto de esta semana en los últimos 29 años, por lo que el precio internacional de maíz contrato julio/2020 cerró en 157 dólares por tonelada, mientras que el año pasado a la misma fecha estaba en 154 dólares. Por otro lado, el precio internacional de trigo panificable contrato julio/2020 cotizó 202 dólares por tonelada, contra 198 dólares el año pasado a la misma fecha. El reciente acuerdo comercial de Fase 1 entre Estados Unidos y China tendrá a la expectativa el mercado de granos en los próximos días.



- En seguimiento a los registros de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del estado de Sinaloa ciclo O-I 2019/20, el frijol tiene un avance de 47 mil 191 has. (15 mil 771.05 has. corresponden al Valle del Fuerte y 14 mil 887.82 has. al Valle de Guasave, principalmente), maíz blanco 262 mil 222.53 has. (77 mil 832.44 has. Valle del Fuerte, 58 mil 268.29 has. Valle de Guasave, 48 mil 367.78 has. Valle de Culiacán y 22 mil 899.37 has. Valle del Évora, principalmente), maíz amarillo 4 mil 757.32 has., garbanzo 8 mil 618.18 has. y 21 mil 080.53 has. de trigo panificable.



- AARFS AC invita a todos los productores agrícolas a participar en el programa Campo Limpio, que opera desde hace 21 años en los Valles del Fuerte y del Carrizo, el cual surgió bajo la promoción de Caades, Gobierno del Estado, Amocali y AARFS AC. Este programa ha sido clave para contribuir en una agricultura sustentable y un medio ambiente sano, mediante la recolección y confinamiento seguro de envases vacíos de agroquímicos. AARFS AC, en coordinación con los diferentes actores agrícolas que participan en este programa, han logrado tener una mayor cobertura de recolección de envases a través de más de 100 contenedores primarios establecidos por Módulos de Riego, JLSVVC, Agroempresas y Pistas de Fumigación Aérea, principalmente, donde el productor puede depositar sus envases vacíos de agroquímicos. Asimismo, AARFS AC cuenta con cuatro contenedores primarios de envases ubicados en sucursales de Ahome, Juan José Ríos, La Despensa y Corerepe, y un Centro de Acopio Temporal en Barobampo. Para más información, favor de comunicarse a nuestro departamento de Estrategias Agrícolas.



