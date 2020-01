Agrocápsulas

A todos nuestros socios productores y comunidad agrícola en general se les informa que AARFS AC ofrece para la próxima cosecha de frijol el servicio de recepción de este grano en nuestras instalaciones donde obtendrá servicios de excelente calidad y transparencia, en los procesos de criba y encostalado, con gran capacidad instalada para su almacenaje, con atención especializada para su óptima conservación y su comercialización. Rapidez, honestidad y confianza, son valores que respaldan los servicios de este organismo agrícola de más de 87 años de experiencia.



• La Plataforma Experimental de Agricultura Sustentable de AARFS AC, en coordinación con Fundación Produce Sinaloa AC y Cimmyt, está implementando actualmente en el predio La Despensa trabajos y procesos de siembra de maíz, evaluando diferentes dosis de fertilización nitrogenada, métodos de labranza de suelos, como bordeo triple, strip till y remarca convencional, además del uso del sensor Green Seeker y sensor de clorofila Spad. Actualmente el proceso de cultivo de esta plataforma se encuentra en la etapa V10 y recientemente se aplicó el primer riego de auxilio. Asimismo, durante las próximas semanas realizaremos actividades como lo son días de campo demostrativos, evaluaciones y capacitaciones en temáticas de agricultura sustentable.

Por lo anterior invitamos a todos los socios y agricultores interesados en la agricultura sustentable, a visitar nuestra plataforma y conocer un poco más de los métodos y procesos de esta noble actividad.



• A todos nuestros socios, AARFS AC extiende una cordial invitación a la Conferencia “Reformas Fiscales 2020” la cual será impartida por Leyva Albarrán y Asociados - DFK S.C. Contadores Públicos y Asesores de Negocios, esta conferencia se llevará a cabo el día martes 21 de enero del presente año con un horario de 3:30 a 6:30 pm en el auditorio del edificio central de AARFS AC, este evento es entrada gratuita y de cupo limitado por lo que hacemos un llamado a que confirme su asistencia al número 812 23 91 en donde uno de nuestros colaboradores lo atenderá con gusto.



• En seguimiento a los avances de permisos de siembra expedidos por las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del estado de Sinaloa ciclo O-I 2019/20, el frijol tiene un registro de 51,733 has. (15,809 has. corresponden al Valle del Fuerte y 16,449 has. al Valle de Guasave principalmente), maíz blanco 331,435 has. (81,771 has. Valle del Fuerte, 74,269 has. Valle de Guasave, 67,374 has. Valle de Culiacán y 28,800 has. Valle del Évora principalmente), maíz amarillo 5,759 has., garbanzo 9,854 has. y 27,519 has. de trigo panificable.



• Les reiteramos que el registro de solicitud para socios de nuevo ingreso sigue vigente, por lo que se les extiende una cordial invitación a todos los interesados a visitar el Departamento de Estrategias Agrícolas y/o comunicarse al teléfono 812-43-96 para mayor información. Así también, se les invita a visitar las instalaciones del edificio central y Ferretería Matriz y conocer los servicios que AARFS AC pone a su disposición: parafinanciera, crédito comercial, asesoría fiscal, fondo de aseguramiento, venta de insumos agrícolas, centro de acopio de granos, comercialización de cosechas y guías de embarque de hortalizas, entre otros.