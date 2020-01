Agrocápsulas

Invitamos a todos nuestros socios agricultores a asistir a la videoconferencia “Retos y análisis de los mercados de maíz, soya y trigo al inicio de 2020” la cual se transmitirá el día lunes 13 de enero en punto de las 11:00 horas en la Sala de Usos Múltiples de AARFS AC, edificio central. Esta conferencia será impartida por la directora de operaciones de Agri Tendencias y Servicios SC. El cupo es limitado, por lo que lo invitamos a confirmar su asistencia a los teléfonos 8150226 y 8124396.



• AARFS AC extiende una cordial invitación a todos los socios agricultores, a asistir a la conferencia “Reformas fiscales 2020” la cual será impartida por Leyva Albarrán y Asociados-DFK SC Contadores Públicos y Asesores de Negocios, esta conferencia se llevará a cabo el día martes 21 de enero del presente año con un horario de 3:30 a 6:30 PM en el auditorio del edificio central de AARFS AC, este evento es entrada gratuita y de cupo limitado por lo que hacemos un llamado a que confirme su asistencia al número 812 23 91 en donde uno de nuestros colaboradores lo atenderá con gusto.



• Para la próxima cosecha de frijol, AARFS AC pone a su disposición el servicio de recepción de grano, en donde usted obtendrá flexibilidad y excelencia de servicio de acuerdo a sus necesidades, rapidez en los procesos de criba, bandeo y encostalado, optimización del almacenaje de su cosecha y atención especial para su conservación y su comercialización. Ponga su cosecha en manos de confianza, transparencia y honestidad, valores que caracterizan a AARFS AC, organismo agrícola respaldado por más de 87 años de experiencia.



• Continuamos con la recepción de solicitudes de registro para socios de nuevo ingreso con vigencia hasta el 25 de enero, por lo que se les extiende una cordial invitación a visitar el Departamento de Estrategias Agrícolas y/o comunicarse al teléfono 812-43-96 para mayor información.



• Al 01 de enero de 2020 se han establecido 3,319 hectáreas de hortalizas en el área de influencia de AARFS AC dentro del sector particular, de las cuales el 83 % son riego por goteo y 17 % de riego por gravedad. Asimismo, el 17 % de la superficie es bajo agricultura protegida y el 83 % a campo abierto. Los principales cultivos establecidos son: elote dulce, chile bell verde, calabaza italiana, tomate saladette y tomatillo. Del total de la superficie sembrada están en proceso de corte 1,640 has. y sin corte 1,363 y dadas de baja 316 has.



• Hace un año la cotización del maíz en la Bolsa de Chicago (futuro julio) era de 155.21 dlls./ton., y en este momento alcanza 157.67 dlls/ton., lo que significa que está prácticamente en los mismo niveles de hace un año. En el caso del trigo 194.56 del año pasado contra 208.80 actualmente, es decir 14.24 dólares más. En el reciente reporte de oferta y demanda de maíz publicado por el USDA, en general no hubo ajustes importantes en las cifras de producción, consumo e inventarios finales, por lo que el precio de maíz se sigue manteniendo estable.



• Ya iniciaron los preparativos para la Expo Agro Sinaloa 2020, el evento agrícola de más trascendencia en el país. Durante los días 5, 6 y 7 de febrero se expondrán las tecnologías más avanzadas, los productos y servicios a la agricultura, encuentros de negocios y conferencias de primer nivel. Por la relevancia de esta exposición que organiza Caades, se invita a todos los productores a participar. La ubicación de la Expo es el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa ubicado en Aguaruto, Culiacán, Sinaloa.