Agrocápsulas

Este próximo martes 21 de enero de 3:30 a 6:30 pm se invita a todos los socios agricultores de AARFS AC a asistir a la Conferencia “Reformas fiscales 2020” impartida por Leyva Albarrán y Asociados-DFK SC, Contadores Públicos y Asesores de Negocios. Esta conferencia se llevará a cabo en el Auditorio del Edificio Central de esta asociación de agricultores. Este evento es de cupo limitado por lo que le invitamos a confirmar su asistencia, llamando al número 812 23 91.



- Esta semana iniciaron las primeras trillas de cultivo de frijol, por lo que la cosecha se generalizará en los próximos días, donde se esperan buenas condiciones de mercado por la baja producción nacional del ciclo primavera-verano 2019 de temporal, con una producción estimada de 470 mil toneladas contra 728 mil toneladas del mismo ciclo del año 2018, donde se conjugaron problemas de sequía y de heladas en algunos estados productores. Como antecedente, las Juntas Locales de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa registran a través de los permisos de siembra una superficie estatal de 53,554 has., concentradas principalmente en los valles de Guasave y El Fuerte con 16,674 y 15,884 has., respectivamente.



- Por lo anterior, AARFS AC pone a su disposición el servicio de recepción de grano de frijol para sus próximas cosechas, en donde los agricultores como usted, contarán con flexibilidad y excelencia de servicio de acuerdo a sus necesidades, así como celeridad en los procesos de criba, bandeo y encostalado, almacenaje óptimo de su cosecha con atención particular para su conservación y su comercialización. Ponga su cosecha en manos de confianza, calidad, transparencia y honestidad, valores que caracterizan a AARFS AC, organismo agrícola con más de 87 años de experiencia.



- AARFS AC, participará en Expo Agro Sinaloa 2020, en un estand compartido con CIMMYT, AARC y AARSP, como parte del recientemente creado Comité Estatal de Agricultura Sustentable, en este estand podrá encontrar los resultados y beneficios de las diferentes Plataformas Experimentales de Agricultura Sustentable (PEAS) del estado, información sobre la campaña Agricultura ConCiencia promovida por CIMMYT y CAADES, así como exhibición de maquinaria de mínima labranza. Este evento agrícola de gran trascendencia en el país se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de febrero y se expondrán las tecnologías más avanzadas, así como productos y servicios para la agricultura, encuentros de negocios y conferencias de primer nivel. Esta exposición organizada por CAADES tendrá sede en el Centro de Innovación de Fundación Produce Sinaloa ubicado en Aguaruto, Culiacán, Sinaloa, haciendo una atenta invitación a todos los productores agrícolas.



- De mañana lunes 20 al sábado 25 de enero del presente año, será la última semana para recibir solicitudes de registro de socios de nuevo ingreso de AARFS AC, por lo que nuevamente extendemos una cordial invitación a visitar las instalaciones de nuestro edificio de ventas y ferretería matriz, y acercarse al Departamento de Estrategias Agrícolas y/o comunicarse al teléfono 812-43-96 para mayor información.



- Se comunica a los productores de hortalizas y frutas sobre la entrada en vigor de la nueva tarifa del Impuesto Predial Rústico Municipal aplicable a su producción de mercado nacional y de exportación para el año 2020. Lo anterior se deriva del Convenio que firmó CAADES y Gobierno del Estado en el cual se estableció que a partir del 2016, el impuesto se actualizaría cada año de acuerdo al índice de inflación del Banco de México en el año previo. El índice de inflación aplicado a las tarifas para este año ha sido del 2.8 %. Estas nuevas tarifas entraron en vigor a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.